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निशांत कुमार ने बाढ़ में गंगा आरती में लिया हिस्सा, बिहार दिवस के उद्देश्य पर की बात

Bihar Diwas 2026: निशांत कुमार ने बाढ़ अनुमंडल के सीढ़ी घाट पर आयोजित गंगा आरती में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और बिहार दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका उद्देश्य बिहारवासियों को राज्य के गौरवशाली इतिहास पर गर्व महसूस कराना है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:57 PM IST

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निशांत कुमार ने बाढ़ में गंगा आरती में लिया हिस्सा
निशांत कुमार ने बाढ़ में गंगा आरती में लिया हिस्सा

Bihar Diwas 2026: पटना के बाढ़ अनुमंडल के सीढ़ी घाट स्थित मरीन ड्राइव पर आयोजित भव्य गंगा आरती में शामिल होने के लिए आज (22 मार्च) शाम निशांत कुमार पहुंचे. उनके साथ चेतन आनंद और ऋतुराज सिन्हा जैसे प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत में, निशांत कुमार सबसे पहले अपने बख्तियारपुर स्थित सीढ़ी घाट पहुंचे. यहां उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और उनसे संक्षिप्त बातचीत की. इसके उपरांत, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र याजी की आदमकद मूर्ति पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो उनके सार्वजनिक जुड़ाव को दर्शाता है.

गंगा आरती में शामिल हुए निशांत कुमार
माल्यार्पण के बाद, निशांत कुमार ने कुछ देर विश्राम किया और फिर सीढ़ी घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े थे. गंगा के पावन तट पर आयोजित यह आरती एक भव्य नजारा पेश कर रही थी, जिसमें निशांत कुमार भी शामिल हुए. उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया, और वहां मौजूद भक्तों में एक विशेष उत्साह देखा गया. यह आयोजन गंगा नदी के प्रति लोगों की आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनके जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा था.

यह भी पढ़ें: कल जहानाबाद आएंगे सीएम नीतीश, जिले को देंगे 252 करोड़ की 161 योजनाओं की सौगात

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इस अवसर पर, निशांत कुमार ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बिहार दिवस के महत्व और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने स्पष्ट किया कि, "बिहार दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही रहा है कि हम सभी बिहारवासियों को अपने राज्य के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति पर गर्व महसूस हो." उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष बिहार दिवस का थीम 'उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार' रखा गया है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास और एक उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना को दर्शाता है. निशांत कुमार की यह यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान में भागीदारी थी, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भविष्य की दिशा पर उनके विचारों को व्यक्त करने का भी एक मंच बन गई. यह आयोजन बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसके भविष्य के प्रति निशांत कुमार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहाँ उन्होंने धार्मिक आस्था और राज्य के विकास के संदेश को एक साथ प्रस्तुत किया.

रिपोर्ट: राजेश कुमार

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