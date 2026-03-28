नीतीश के राज्यसभा जाने से JDU-BJP दोनों को होगा नुकसान, सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प: आनंद मोहन

Bihar Politics: पटना से आ रही खबरों के मुताबिक, बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें तेज हैं. इसी बीच, पूर्व सांसद और वरिष्ठ राजनेता आनंद मोहन ने इस संभावित कदम पर अपनी बेबाक राय व्यक्त की है. पटना में मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने दावा किया कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला न केवल जनता दल यूनाइटेड (JDU) के लिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी एक बेहतर और सक्षम विकल्प साबित हो सकते हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में राजनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं.

जब आनंद मोहन से यह पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला किसी दबाव में लिया जा रहा है, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन राज्यसभा जाने का नीतीश कुमार का यह फैसला हमारे लिए और पूरे बिहारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है." आनंद मोहन के इन शब्दों से स्पष्ट है कि वे मुख्यमंत्री के इस संभावित कदम को बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं मानते हैं. उनके अनुसार, यह कदम राज्य की राजनीतिक स्थिरता और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

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आनंद मोहन ने निशांत कुमार को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाता है, तो उन्हें पूरी और प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए. उन्होंने कटाक्ष करते हुए सवाल किया, "उपमुख्यमंत्री क्या होता है चुप मुख्यमंत्री?" इस बयान से उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की सीमित शक्तियों और भूमिका पर सवाल उठाया. आनंद मोहन ने जोर देकर कहा कि निशांत कुमार के भविष्य को लेकर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से भाजपा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा