पुलिस पर गोली चलाने वाला कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी मुठभेड़ के बाद इलाज के दौरान मौत, मुजफ्फरपुर में हाई अलर्ट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में पुलिस पर फायरिंग करने वाले कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी की इलाज के दौरान SKMCH में मौत हो गई. बेला थाना के ASI विकास सिंह को गोली मारकर घायल करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मारी थी. गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती पप्पू सहनी को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद SKMCH में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
Trending Photos
मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को गोली मारने वाले कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. यह घटना तब प्रकाश में आई जब बेला थाना के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) विकास सिंह को गिरफ्तार करने गए पप्पू सहनी ने उन पर गोली चला दी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पप्पू सहनी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस उसकी तलाश में थी. गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान, पप्पू सहनी ने पुलिस दल पर हमला कर दिया और ASI विकास सिंह को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए.
पुलिस पर हुए हमले के बाद, पुलिस बल ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए पप्पू सहनी के पैर में गोली मार दी. घायल अवस्था में उसे आनन-फानन में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया. हालांकि, गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान कुख्यात बदमाश पप्पू सहनी ने दम तोड़ दिया. उसकी मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे.
ये भी पढ़ें: साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, ASI को लगी गोली, बदमाश भी ढेर
पप्पू सहनी की मौत के बाद SKMCH परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. किसी भी अप्रिय घटना या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के भीतर और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और आने-जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है. पप्पू सहनी की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहता है.
यह घटना मुजफ्फरपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. पुलिस जहां अपनी जवाबी कार्रवाई को सही ठहरा रही है, वहीं इस मामले की आगे की जांच जारी है. घायल ASI विकास सिंह का इलाज भी SKMCH में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
रिपोर्ट: मणितोष कुमार