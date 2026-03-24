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Bihar Board 12th Result: पान दुकानदार का बेटा बना कटिहार जिला टॉपर, 12वीं कला संकाय में लहराया परचम

Bihar Board 12th Result: कटिहार जिले में एक पान दुकानदार के बेटे पीयूष कुमार ने बिहार इंटरमीडिएट 12वीं कला संकाय परीक्षा में 92.6% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर का खिताब हासिल किया है. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, पीयूष ने पढ़ाई के साथ पिता के काम में हाथ बटाते हुए यह सफलता अर्जित की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:26 AM IST

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पान दुकानदार का बेटा बना कटिहार जिला टॉपर
पान दुकानदार का बेटा बना कटिहार जिला टॉपर

Bihar Board 12th Result: बिहार इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित होने के साथ ही कटिहार जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. हरिशंकर नायक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र पीयूष कुमार ने कला संकाय में 92.6% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर का खिताब अपने नाम कर लिया. पीयूष ने कुल 500 में से 463 अंक अर्जित कर यह साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. उनकी यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब वे एक साधारण पान दुकानदार के बेटे हैं.

पान की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण
पीयूष के पिता संतोष कुमार गुप्ता मिरचाईबारी आईटीआई मोड़ के पास एक छोटी पान की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. पीयूष ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ पिता के काम में भी बराबर हाथ बँटाया, जो उनकी जिम्मेदारी और संघर्ष को दर्शाता है. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, पीयूष ने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा. हालांकि, उन्हें इस बात का मलाल है कि वह पूरे बिहार में टॉपर नहीं बन पाए, लेकिन उनकी यह जिला स्तरीय सफलता भी किसी मिसाल से कम नहीं है.

'सब पढ़ें, सब बढ़ें' मिशन को आगे बढ़ाना
भविष्य के लिए पीयूष ने एक नेक लक्ष्य निर्धारित किया है. वह आगे चलकर एक शिक्षक बनना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा रखते हैं. उनका सपना है कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 'सब पढ़ें, सब बढ़ें' मिशन को आगे बढ़ाते हुए सुदूर इलाकों के बच्चों को शिक्षित कर सकें. पीयूष की यह कहानी उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा करने से हिचकिचाते हैं. उनकी सफलता यह भी दर्शाती है कि सफलता के लिए महंगी कोचिंग अनिवार्य नहीं है, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति और अथक परिश्रम ही कुंजी है. पीयूष के पिता संतोष कुमार गुप्ता और उनकी मां पूनम देवी भी अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

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परिवार के लिए गौरव का क्षण
पीयूष कुमार की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि पूरे कटिहार जिले और उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगन और समर्पण का कोई विकल्प नहीं है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

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