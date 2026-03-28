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देवघर: बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दान पेटी में पाकिस्तानी करेंसी मिलने से हड़कंप, सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की दान पेटी में 100 रुपये का पाकिस्तानी नोट मिलने से हड़कंप मच गया है. इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:27 AM IST

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बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दान पेटी में मिला पाकिस्तानी करेंसी
बाबा बैद्यनाथ मंदिर की दान पेटी में मिला पाकिस्तानी करेंसी

देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में बीते 25 मार्च को दान पेटियां खोली गईं, जिसमें कुल 32 लाख 14 हजार 245 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई. हालांकि, इन दान पेटियों में 100 रुपये के पाकिस्तानी नोट मिलने से हड़कंप मच गया है. इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे और अखिल भारतीय तीर्थपुरोहित महासभा के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसकी गहन जांच की मांग की है.

मंदिर प्रबंधन या सुरक्षा को लेकर कोई बैठक नहीं
सांसद निशिकांत दुबे ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिर की सुरक्षा "बाबा भरोसे" ही है. उन्होंने खुलासा किया कि 2019 से लेकर अब तक मंदिर प्रबंधन या सुरक्षा को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है. सांसद दुबे ने मंदिर श्राइन बोर्ड का ट्रस्टी होने के बावजूद मंदिर में चल रही गतिविधियों के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की, जो सुरक्षा खामियों की ओर इशारा करता है. उन्होंने कहा कि जब उन्हें ही नहीं पता कि मंदिर में क्या चल रहा है, तो सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

'इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए'
वहीं, मंदिर के पुरोहित और अखिल भारतीय तीर्थपुरोहित महासभा के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने इस घटना को एक गंभीर जांच का विषय बताया. उन्होंने दो संभावनाएं व्यक्त कीं या तो कोई पाकिस्तानी मूल का हिंदू श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आया हो और दान किया हो, या फिर देश के मौजूदा हालात को देखते हुए यह किसी आतंकवादी संगठन द्वारा रेकी करने या किसी अन्य गलत उद्देश्य से किया गया प्रयास हो सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि गर्भगृह तक पहुंचने वाले इस पैसे की सघन जांच होनी चाहिए और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

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उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा इसकी गहन पड़ताल की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने यह भी बताया कि 65 साल से मंदिर से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने पहली बार पाकिस्तानी करेंसी मिलने की बात सुनी है, जो इसकी गंभीरता को और बढ़ा देता है. पुलिस प्रशासन को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह पाकिस्तानी नोट मंदिर तक कैसे पहुंचा. यह घटना मंदिर की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए चिंता का विषय है.

रिपोर्ट: विकास राउत

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