'90% नेता सेक्स रैकेट में शामिल...', पप्पू यादव का विवादित बयान, सरकार से कर दी ये डिमांड

Pappu Yadav Controversial Statement: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज एक बड़ा और विवादित बयान देते हुए सरकार से 'बेरोजगारी पेंशन' को बंद कर 'सेक्स पेंशन' शुरू करने की मांग की है. उन्होंने अपने बयान में चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि देश के 90% नेता सेक्स रैकेट से जुड़े हुए हैं. यादव ने गोवा में वायरल हो रहे एक वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर 20 लड़कियाँ एक मंत्री के साथ दिखाई दे रही हैं. उन्होंने देश में हर जगह 'एफेस्टीन' जैसी स्थितियों की मौजूदगी का दावा करते हुए यह संकेत दिया कि यौन शोषण का यह जाल हर जगह फैला हुआ है.

पप्पू यादव ने देश में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की. उनका कहना था कि अब बच्चियों को बचाने के लिए एक बड़ी क्रांति की जरूरत है. उन्होंने पहले ड्रग्स और नशे से बचाने की बात कही थी, लेकिन अब उनका मानना है कि लड़कियों को नेताओं और अधिकारियों से बचाने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं. इसी संदर्भ में, उन्होंने छात्रवृत्ति और बेरोजगारी भत्ता बंद कर 'सेक्स भत्ता' चालू करने का सुझाव दिया, जो उनके बयान का सबसे विवादास्पद हिस्सा रहा.

ये भी पढ़ें- 'देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहीं', ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद पप्पू यादव ने इस दौरान देश में गहराते गैस संकट पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि हर जगह गैस के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है और दिल्ली में 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं. उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अभी तो केवल कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद की गई है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद आम लोगों को भी गैस मिलना बंद हो सकता है. उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया.

पप्पू यादव के इन बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उनके आरोपों और मांगों ने न केवल यौन शोषण के गंभीर मुद्दे पर बहस छेड़ दी है, बल्कि सरकार की नीतियों और देश में सुरक्षा व आर्थिक चुनौतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्णिया सांसद के इन तीखे तेवरों ने कई गंभीर मुद्दों को एक बार फिर जनमानस के सामने ला खड़ा किया है.