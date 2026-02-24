Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

पटना में बच्चा चोरी की घटनाओं पर प्रशासन अलर्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

Patna Latest News: पटना जिला प्रशासन ने बच्चा चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं. समाहरणालय, पटना से सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की विशेष निगरानी रखने और उन्हें किसी भी स्थिति में अकेला न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:04 PM IST

Patna News: पटना जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब पूरी तरह से सतर्क हो गया है. हाल ही में बच्चा चोरी की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, समाहरणालय, पटना (जिला प्रोग्राम कार्यालय) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPOs) को एक सख्त पत्र जारी कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके. प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है.

जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को किसी भी हालत में अकेला न छोड़ा जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे हर समय निगरानी में रहें. इसके अतिरिक्त, बच्चों को केंद्र से छुट्टी के समय केवल उनके पंजीकृत अभिभावकों को ही सौंपा जाए. किसी भी अन्य व्यक्ति, भले ही वह परिचित क्यों न हो, को बच्चे सौंपने से मना किया गया है. यह दिशानिर्देश आंगनबाड़ी केंद्रों की महिला पर्यवेक्षिकाओं, सेविकाओं और सहायिकाओं को भी सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा में कोई चूक न हो. इन निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने बच्चा चोरों द्वारा अपनाई जा सकने वाली विभिन्न युक्तियों के प्रति भी आगाह किया है. पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बच्चा चोर पुरुष या महिला किसी भी वेशभूषा में हो सकते हैं और वे बच्चों को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का प्रयास कर सकते हैं. इस गंभीर खतरे को देखते हुए, सभी संबंधित कर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन का यह कदम बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और अभिभावकों में विश्वास पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. सभी हितधारकों से इन निर्देशों का पालन कर बच्चों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है.

ये कड़े निर्देश पटना में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. उम्मीद है कि इन उपायों से बच्चा चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो पाएगा.

रिपोर्ट: सनी कुमार

