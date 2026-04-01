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पटना: शास्त्री नगर में कारोबारी को गोली मारी, CCTV फुटेज आया सामने; इलाके में दहशत

पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक कारोबारी दिलीप सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुट गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:25 AM IST

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पटना: शास्त्री नगर में कारोबारी को गोली मारी
पटना: शास्त्री नगर में कारोबारी को गोली मारी

Patna Crime: पटना में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके से सामने आई है, जहां सीपी ठाकुर रोड नंबर-2 पर बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस सनसनीखेज वारदात का शिकार दिलीप सिंह नामक कारोबारी हुए हैं, जिन्हें हमलावरों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वे अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे. इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अपराधियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हमले को अंजाम दिया.

सीसीटीवी फुटेज में कैद दृश्यों के अनुसार, कारोबारी दिलीप सिंह जैसे ही अपने आवासीय परिसर की सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, पहले से घात लगाकर बैठे हथियारबंद अपराधी अचानक उनके सामने आ गए. अपराधी ने दिलीप सिंह को रुकने का इशारा किया. जैसे ही दिलीप सिंह ने पीछे मुड़कर देखा, बिना कोई मौका दिए अपराधी ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए इस हमले से दिलीप सिंह संभल नहीं पाए और गोलियां लगने के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट के भीतर की ओर भागे. हालांकि, अपराधी इतने निर्भीक थे कि वे दिलीप सिंह का पीछा करते हुए लगातार उन पर गोलियां बरसाते रहे. यह घटना दिनदहाड़े हुई, जो शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की ओर इशारा करती है.

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वारदात को अंजाम देने के बाद, दोनों अपराधी अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से अटल पथ की ओर फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दिलीप सिंह को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. हालांकि, अभी तक इस हमले के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

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