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पटना में इंसानियत शर्मसार: पड़ोसी के दामाद ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, गिरफ्तार

Patna Minor Girl Rapist Arrested: पटना के फुलवारी शरीफ में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीड़िता के गांव का ही दामाद बताया जा रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:23 PM IST

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पटना पुलिस
पटना पुलिस

Patna Minor Girl Rape: पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. इस गंभीर मामले में पटना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना फुलवारी शरीफ के ग्रामीण क्षेत्र में उस समय घटी जब एक परिचित व्यक्ति ने नाबालिग को अकेला पाकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. इस वारदात ने न केवल पीड़िता के परिवार को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस के शुरुआती बयानों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दुष्कर्म का आरोपी मुन्ना नामक युवक है, जो सरिसोपुर का निवासी बताया जाता है. जानकारी के मुताबिक, मुन्ना अपने ससुराल आया हुआ था, और पीड़िता का घर उसके ससुराल से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है. आरोपी का पीड़िता के घर के आसपास आना-जाना लगा रहता था, जिससे वह परिवार से परिचित था. इसी परिचित स्थिति का फायदा उठाकर और नाबालिग को अकेला देखकर, मुन्ना ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी गांव का ही दामाद है, जिससे इस घटना की गंभीरता और भी बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें- शिवहरः एक सप्ताह से लापता नाबालिग का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

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इस वीभत्स घटना की जानकारी जैसे ही पीड़िता के भाई (जो आरोपी का भी साला है) को मिली, उसने तुरंत अन्य ग्रामीणों को इकट्ठा किया. नाराज ग्रामीणों ने आरोपी मुन्ना को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. इसके बाद, आरोपी को फुलवारी शरीफ थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा जा रहा है, जो मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है. वहीं, आरोपी मुन्ना को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है. इस घटना को लेकर गांव में गहरा आक्रोश और तनाव व्याप्त है, और ग्रामीण आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.

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