Patna News: 4 जोन में बंटी पटना की सड़कें, होर्डिंग्स का शुल्क बढ़ा, देखें नगर निगम की बैठक की बड़ी बातें

Patna Municipal Corporation: राजधानी पटना में नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और विज्ञापन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है. मुख्य रूप से उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है जो यत्र-तत्र पोस्टर लगाकर शहर को गंदा करते हैं और अवैध विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं. इसी क्रम में, निगम की ओर से एक संशोधित विज्ञापन नीति लाई गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञापन प्रणाली को व्यवस्थित करना और शहर के सौंदर्य को बनाए रखना है. नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक में विज्ञापन (संशोधन) विनियम-2025 पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया.

इस नई नीति के तहत, शहर को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है. पहले प्रस्तावित चार श्रेणियों को समाप्त कर अब शहर को मुख्य रूप से दो श्रेणियों—‘ए’ (उच्च मांग) और ‘बी’ (मध्यम मांग) में विभाजित किया गया है. डाकबंगला और फ्रेजर रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों को पटना सिटी की श्रेणी में ही रखा गया है. इसके अतिरिक्त, सड़कों को भी ए, बी, सी, डी जोन में बांटकर विज्ञापन शुल्क तय किए जाएंगे, जिसके लिए 2023 की नियमावली को आधार माना जाएगा.

नई विज्ञापन नीति में विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए शुल्क भी निर्धारित किए गए हैं. व्यक्तिगत विज्ञापनों के लिए 5 रुपये प्रति वर्गफीट का शुल्क होगा, जबकि व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए इसे 10 रुपये प्रति वर्गफीट प्रस्तावित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 50 से 80 रुपये करने का भी प्रस्ताव है. चुनावी विज्ञापनों के लिए 2 लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है. इन नए नियमों के साथ, नगर निगम का ध्यान बकाया वसूली पर भी है.

निगम के अनुसार, 54 विज्ञापनदाताओं पर निगम का 108 करोड़ रुपये बकाया है, जिनमें से कई मामले न्यायालय में लंबित हैं. निगम इन सभी बकाया राशियों की वसूली के लिए भी तत्पर है, ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके और शहर के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके. यह नई नीति पटना में विज्ञापन प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शहर की स्वच्छता और सौंदर्य में भी सुधार आने की उम्मीद है.