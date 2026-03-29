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हर तरफ अफरा-तफरी! पटना के तेल मिल में लगी भीषण आग, 13 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे बाद पाया काबू

Patna News: पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के दलदली रोड स्थित एक तेल मिल में शनिवार (28 मार्च) की देर रात भीषण आग लग गई. अग्निशमन विभाग की 13 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:35 AM IST

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पटनाः तेल मिल में लगी भीषण आग
पटनाः तेल मिल में लगी भीषण आग

Patna Oil Mill Massive Fire: राजधानी पटना में शनिवार (29 मार्च) देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब गांधी मैदान थाना क्षेत्र के दलदली रोड स्थित एक तेल मिल में भीषण आग लग गई. देर रात करीब 11 बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. मिल से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था, जिसने स्थानीय निवासियों को बुरी तरह भयभीत कर दिया.

राहत की बात यह रही कि इस भयावह घटना में किसी के हताहत होने या किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, जो अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन के त्वरित प्रयासों का परिणाम है. घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग तुरंत हरकत में आया. पटना के विभिन्न फायर स्टेशनों से कुल 13 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान युद्धस्तर पर शुरू किया. तेल मिल होने के कारण आग पर काबू पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि यहां ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी आग को और भड़का रही थी.

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करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और अथक प्रयासों के बाद दमकल कर्मियों ने आखिरकार आग की लपटों पर पूरी तरह से काबू पा लिया. उनकी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने आग को आसपास की इमारतों और रिहायशी इलाकों में फैलने से रोक दिया, जिससे एक बड़े नुकसान से बचा जा सका. आग लगने के कारणों को लेकर प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को मुख्य वजह बताया जा रहा है. मिल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर अग्निशमन अधिकारियों ने यह अनुमान व्यक्त किया है.

आग की वजह से तेल मिल को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है. शुरुआती आंकलन के अनुसार, लाखों रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, जिसमें मशीनरी, कच्चा माल और तैयार उत्पाद शामिल हैं. फिलहाल अग्निशमन टीम और संबंधित विभाग पूरे मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं. नुकसान का सही आंकलन करने के लिए एक विस्तृत सर्वे किया जा रहा है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम की मदद भी ली जा सकती है. जांच पूरी होने के बाद ही नुकसान की वास्तविक स्थिति और आग के कारणों पर अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

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