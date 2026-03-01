Patna News: मरीन ड्राइव पर पुलिस-अपराधी मुठभेड़, पैर में गोली लगने से कुख्यात अमित कुमार घायल

Patna News: राजधानी पटना में रविवार (1 मार्च) की अहले सुबह पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव के पास पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल अपराधी की पहचान वैशाली निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है, जिसे तत्काल इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. यह घटना तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि अमित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.

पटना सिविल कोर्ट परिसर से जुड़ा है मामला

पुलिस के अनुसार, अमित कुमार पटना सिविल कोर्ट परिसर में 28 जनवरी 2026 को हुई एक घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. उस दिन, अमित अपने साथी पीयूष के साथ कैदी रौशन ततिया की हत्या के इरादे से कोर्ट परिसर में हथियार के साथ पहुंचा था. हालांकि, कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पीयूष को मौके पर ही हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अमित तब वहां से फरार होने में कामयाब रहा था. तभी से पटना पुलिस अमित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी.

मरीन ड्राइव के पास अमित के होने की जानकारी

रविवार को पीरबहोर थाने की पुलिस को विशिष्ट सूचना मिली कि पीएमसीएच मरीन ड्राइव के पास अमित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मौजूद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही अमित ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई. यह गोली अमित के पैर में लगी, जिससे वह वहीं गिरकर घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही टाउन एसडीपीओ राजेश रंजन के साथ सीटी एसपी सेंट्रल ममता कल्याणी भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया.

सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई

सीटी एसपी सेंट्रल ममता कल्याणी ने मीडिया को बताया कि सिविल कोर्ट हथियार प्रकरण के बाद से ही अमित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी. उन्होंने पुष्टि की कि आज मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान यह मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी अमित कुमार घायल हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद की जाएगी.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा