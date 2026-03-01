Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3126367
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Patna News: मरीन ड्राइव पर पुलिस-अपराधी मुठभेड़, पैर में गोली लगने से कुख्यात अमित कुमार घायल

राजधानी पटना में रविवार सुबह मरीन ड्राइव पर पुलिस और एक कुख्यात अपराधी अमित कुमार के बीच मुठभेड़ हो गई. सिविल कोर्ट में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अमित कुमार को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:25 AM IST

Trending Photos

पटना में मरीन ड्राइव पर पुलिस-अपराधी मुठभेड़
पटना में मरीन ड्राइव पर पुलिस-अपराधी मुठभेड़

Patna News: राजधानी पटना में रविवार (1 मार्च) की अहले सुबह पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव के पास पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल अपराधी की पहचान वैशाली निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है, जिसे तत्काल इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. यह घटना तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि अमित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है.

पटना सिविल कोर्ट परिसर से जुड़ा है मामला
पुलिस के अनुसार, अमित कुमार पटना सिविल कोर्ट परिसर में 28 जनवरी 2026 को हुई एक घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. उस दिन, अमित अपने साथी पीयूष के साथ कैदी रौशन ततिया की हत्या के इरादे से कोर्ट परिसर में हथियार के साथ पहुंचा था. हालांकि, कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पीयूष को मौके पर ही हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अमित तब वहां से फरार होने में कामयाब रहा था. तभी से पटना पुलिस अमित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी.

मरीन ड्राइव के पास अमित के होने की जानकारी
रविवार को पीरबहोर थाने की पुलिस को विशिष्ट सूचना मिली कि पीएमसीएच मरीन ड्राइव के पास अमित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मौजूद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही अमित ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई. यह गोली अमित के पैर में लगी, जिससे वह वहीं गिरकर घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही टाउन एसडीपीओ राजेश रंजन के साथ सीटी एसपी सेंट्रल ममता कल्याणी भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई
सीटी एसपी सेंट्रल ममता कल्याणी ने मीडिया को बताया कि सिविल कोर्ट हथियार प्रकरण के बाद से ही अमित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी. उन्होंने पुष्टि की कि आज मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान यह मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी अमित कुमार घायल हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद की जाएगी.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा

TAGS

patna news

Trending news

Kaimur News
NH-19 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 3 यात्रियों की मौत... कई घायल
Patna University Student Union Election
पटना: छात्र संघ चुनाव में NSUI का जलवा, शांतनु शेखर अध्यक्ष खुशी कुमारी महासचिव
nitish kumar
बिहार की सियासत के 'खिलाड़ी नंबर-1' हैं CM नीतीश, लालू-तेजस्वी भी कभी रोक नहीं पाए
Bagaha News
Bagaha News: रामनगर में आपसी विवाद सुलझाने गए शख्स की ईंट से पीटकर हत्या
Bagaha News
बंद कमरे में फंदे से लटका मिला किन्नर का शव, बगहा में सनसनी, जांच में जुटी FSL टीम
Munger violence
मुंगेर हिंसा:9 नामजद समेत 20 से 25 पर FIR, 7 गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
Minister Pramod Chandravanshi
विनय बिहारी के गाने ने मचाई हलचल: मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिए जांच के आदेश
bettiah mayor
बेतिया में होली के बाद नालों की सफाई और मच्छर भगाने के लिए खरीदी जाएंगी नई मशीनें
BJP
'पैसे और पावर का खेल भी नहीं रोक पाया बीजेपी का विजय रथ', आदित्य साहू का JMM पर अटैक
Jehanabad news
पॉक्सो कोर्ट ने दीपू को सुनाई 12 साल की कठोर सजा, पीड़िता को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा