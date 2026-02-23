Advertisement
पटना सिटी में तेज रफ्तार का कहर: स्कूटी सवार महिला दारोगा गंभीर रूप से घायल, हिरासत में बाइक चालक

Patna News: पटना में तेज रफ्तार वाहनों का कहर जारी है. ताजा घटनाक्रम में पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक ने ड्यूटी पर जा रही महिला दारोगा भारती कुमारी की स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी एक हाथ की हड्डी टूट गई है. उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:40 PM IST

Patna Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है या वे गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं. ऐसा ही एक ताजा मामला पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां नोजल घाट के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी सवार महिला दारोगा को जोरदार टक्कर मार दी. यह हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और महिला दारोगा गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गईं. 

जानकारी के अनुसार, खाजेकलां थाना में पदस्थापित 2018 बैच की दारोगा भारती कुमारी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए स्कूटी से थाना की ओर जा रही थीं. इसी दौरान विपरीत दिशा से बेहद तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित बाइक ने उनकी स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दारोगा भारती कुमारी दूर जा गिरीं और मौके पर ही अचेत हो गईं. स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

घटना की सूचना मिलते ही खाजेकलां थाना के पदाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल महिला दारोगा भारती कुमारी को तत्काल पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) रेफर कर दिया. 

बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनके एक हाथ की हड्डी टूट गई है और उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. वहीं, थानाध्यक्ष विद्यानंद वर्मा ने बताया कि हादसे के बाद बाइक सवार युवक को हिरासत में ले लिया गया है और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है ताकि दुर्घटना के कारणों की पुष्टि की जा सके. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

यह भी पढ़ें: भोजपुरी सिंगर संजू राज की सड़क हादसे में मौत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Patna road accidentBihar News

