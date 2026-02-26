Advertisement
Patna News: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव; प्रचार का अंतिम दिन, सरगर्मी चरम पर

Patna University student union election: पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में है. आज प्रचार का आखिरी दिन होने के कारण सभी छात्र संगठन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, और अब सभी की निगाहें मतदान दिवस पर टिकी हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:42 PM IST

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव (AI Generated Image)
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव (AI Generated Image)

Patna University student union election: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे कैंपस में सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है. चुनावी बिगुल बजने के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है. आज, यानी मतदान से ठीक पहले, प्रचार अभियान का अंतिम दिन है, ऐसे में सभी छात्र संगठनों और उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक चले सघन प्रचार अभियान के दौरान, छात्रों से समर्थन जुटाने के लिए कैंपस में जगह-जगह पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया. उम्मीदवार व्यक्तिगत संपर्क साधने और अपने विस्तृत घोषणापत्रों के माध्यम से छात्रों को आकर्षित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि अंतिम समय में अधिकतम वोट सुनिश्चित किए जा सकें.

आज प्रचार का अंतिम दिन
इस चुनाव में छात्रों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों ने केंद्र स्थान ग्रहण किया है, जिन पर उम्मीदवारों के बीच जमकर बहस हुई है. कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, लाइब्रेरी सुविधाओं का विस्तार करना, छात्रावासों की बदहाली को दूर करना और छात्रों के लिए अधिक से अधिक रोजगारपरक गतिविधियों का सृजन करना जैसे विषय प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाए गए. आज प्रचार के अंतिम दिन होने के चलते, उम्मीदवार अब बड़े आयोजनों के बजाय डोर-टू-डोर कैंपेनिंग और व्यक्तिगत संपर्क पर विशेष जोर दे रहे हैं. उनका यह प्रयास है कि वे अपनी बातों और भविष्य के वादों को सीधे छात्रों तक पहुंचाकर उनका विश्वास जीत सकें और उन्हें अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर सकें.

यह भी पढ़ें: Araria News: अमित शाह का सीमांचल में 'हुंकार', अब 10 KM दायरे से हटेगा अवैध कब्जा

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण और पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है. मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या व्यवधान से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कैंपस में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके. अब सभी की निगाहें मतदान दिवस पर टिकी हैं, जब हजारों छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर नए छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि इस बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की कमान किस छात्र संगठन या उम्मीदवार के हाथों में जाती है और कौन छात्रों के बीच अपनी पकड़ सबसे मजबूत साबित करता है.

रिपोर्ट: सन्नी

