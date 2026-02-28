पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हंगामा: अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रिंकल यादव हिरासत में, समर्थकों का विरोध प्रदर्शन

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के गहमागहमी भरे माहौल के बीच शनिवार को कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैंपस में उस समय अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई, जब पुलिस ने अध्यक्ष पद के प्रमुख उम्मीदवार रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया. इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया और चुनाव का माहौल गर्मा गया. रिंकल यादव के समर्थक, जो कैंपस में मौजूद थे, पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रोशित हो उठे और उन्होंने तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

कैंपस में जमकर हुआ हंगामा

समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए जमकर नारेबाजी की और कैंपस में ही हंगामा खड़ा कर दिया. “रिंकल यादव को रिहा करो” और “पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद” जैसे नारे लगाते हुए उन्होंने कुछ देर के लिए पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए, तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल को कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैंपस में तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे.

सिटी एसपी ने लिया स्थिति का जायजा

मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी सेंट्रल पटना, ममता कल्याणी भी तत्काल मौके पर पहुंचीं. उन्होंने स्वयं स्थिति का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक था. सिटी एसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में कैंपस का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा. फिलहाल, पुलिस परिसर में व्याप्त तनाव को कम करने और स्थिति को सामान्य करने में जुटी हुई है. कैंपस में एहतियातन निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो और छात्र संघ चुनाव बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा हो सके.

रिपोर्ट: प्रकाश सिन्हा, पटना