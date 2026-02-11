पटना यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित, 28 को होगा मतदान और नतीजे, नामांकन शुरू

Patna University Student Union Elections 2025-26: पटना यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव का बिगुल बज चुका है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 28 फरवरी को मतदान होगा. इसी दिन शाम 4:30 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों को विश्वविद्यालय परिसर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने और विश्वविद्यालय के निर्णयों में अपनी आवाज रखने का अवसर प्रदान करेगा.

चुनाव प्रक्रिया के तहत, नामांकन फॉर्म की कीमत 50 रुपये निर्धारित की गई है. यह फॉर्म 11, 12, 13 और 14 फरवरी को विश्वविद्यालय के निर्धारित काउंटरों पर उपलब्ध रहेगा, जिससे इच्छुक छात्र अपना नामांकन दाखिल करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकेंगे. फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16, 17 और 18 फरवरी तय की गई है. इसके बाद, नामांकन पत्रों की गहन जांच (स्क्रूटनी) 19 फरवरी को की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र हैं. उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनावी सरगर्मी और तेज हो जाएगी और उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान को अंतिम रूप दे सकेंगे.

इस बीच, चुनावी प्रक्रिया को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. पटना यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी, लाल बहादुर ने बताया कि नामांकन फॉर्म उपलब्ध होने के पहले ही दिन 25 से अधिक छात्रों ने फॉर्म लिए हैं, जो चुनावों में छात्रों की गहरी रुचि को दर्शाता है. वहीं, फॉर्म लेने पहुंचे छात्रों ने इस बार के चुनावों को शांतिपूर्ण और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की अपनी मंशा व्यक्त की है. उनका मानना है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव ही सही मायने में छात्र प्रतिनिधित्व को मजबूत करेगा और विश्वविद्यालय के विकास में सहायक सिद्ध होगा.

यह चुनाव न केवल छात्रों के भविष्य बल्कि विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. सभी हितधारक एक सुचारु और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, ताकि छात्र समुदाय को एक सशक्त और जिम्मेदार नेतृत्व मिल सके.

रिपोर्ट: आत्मजा

