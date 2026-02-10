पटना जू में जल्द बनेगा देश का दूसरा 'ट्री टॉप वॉकवे', अगले महीने से सर्वे शुरू

Patna Zoo: पटना जू जल्द ही देश के उन चुनिंदा चिड़ियाघरों में शामिल होने जा रहा है, जहां 'ट्री टॉप वॉकवे' की अनूठी सुविधा उपलब्ध होगी. मिली जानकारी के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए अगले महीने से सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके बाद पटना जू देश का दूसरा ऐसा चिड़ियाघर बन जाएगा जहां पर्यटक पेड़ों के ऊपर से वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख पाएंगे.

यह प्रस्तावित ट्री टॉप वॉकवे लगभग 200 से 300 मीटर लंबा और 25 फीट ऊंचा होगा, जिसे चिड़ियाघर के भीतर पेड़ों के बीच निर्मित किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करना है, जहां वे न केवल प्राकृतिक सुंदरता का करीब से आनंद ले सकेंगे, बल्कि जानवरों को उनके कृत्रिम बाड़ों के बजाय, अधिक प्राकृतिक और खुले परिवेश में विचरण करते हुए करीब से देख पाएंगे. यह सुविधा आगंतुकों को वन्यजीवों के व्यवहार और उनके आवास को समझने का एक नया परिप्रेक्ष्य देगी, जिससे उनका चिड़ियाघर भ्रमण अधिक शैक्षिक और मनोरंजक बन जाएगा.

इस परियोजना को मूर्तरूप देने से पहले, पटना जू प्रशासन पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. इसी कड़ी में, बॉटनी (वनस्पति विज्ञान) और जूलॉजी (प्राणी विज्ञान) क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यह सर्वेक्षण सुनिश्चित करेगा कि वॉकवे के निर्माण से किसी भी प्रकार से पर्यावरण को या चिड़ियाघर में मौजूद वन्यजीवों को कोई नुकसान न पहुंचे. विशेषज्ञों की एक टीम विस्तृत अध्ययन कर यह तय करेगी कि निर्माण कार्य किस प्रकार किया जाए, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और जानवरों के प्राकृतिक आवास में कोई व्यवधान न पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्री टॉप वॉकवे का निर्माण पटना जू के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा. यह सुविधा न केवल आगंतुकों की संख्या में वृद्धि करेगी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगी. यह अनूठा अनुभव पर्यटकों को प्रकृति और वन्यजीवन के करीब लाएगा, जिससे वे पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकेंगे.

पटना जू में प्रस्तावित यह 'ट्री टॉप वॉकवे' एक अभिनव पहल है जो पर्यटन, शिक्षा और संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ साधने में मदद करेगी. उम्मीद है कि यह परियोजना न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि चिड़ियाघर के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हुए एक जिम्मेदार पर्यटन मॉडल भी प्रस्तुत करेगी.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

यह भी पढ़ें: क्या है कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, जिससे किसानों को मिलेंगे 3,000 रुपये