बगहा में पड़ोसी को फंसाने के लिए विस्फोटक मंगवाने की साजिश का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Bagaha Police: चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरवलिया गांव में 1 फरवरी को तीन शक्तिशाली विस्फोटक और दो डेटोनेटर बरामद हुए थे. पुलिस की गहन जांच में सामने आया कि दिव्यांशु राव और उसकी मां ने पुरानी रंजिश के चलते अपने पड़ोसी नीरज राव को फंसाने की साजिश रची थी. मुख्य आरोपी दिव्यांशु राव को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Bagaha News: पश्चिमी चंपारण के बगहा में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया. पुलिस ने विस्फोटक बरामदगी के मामले में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि पड़ोसी को झूठे मामले में फंसाने की नीयत से कर्नाटक से विस्फोटक मंगवाए गए थे. इस गंभीर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दिव्यांशु राव को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है.

यह मामला चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरवलिया गांव का है. जहां बीते 1 फरवरी को पुलिस ने तीन शक्तिशाली विस्फोटक और दो डेटोनेटर बरामद किए थे, जिसके बाद से ही पुलिस गहनता से जांच में जुटी थी. शुरुआती जांच में यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाला सच सामने आया है.

बगहा पुलिस कप्तान रामानंद कुमार कौशल के अनुसार, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड दिव्यांशु राव है. आरोपी ने अपनी मां के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते अपने ही पड़ोसी नीरज राव को फंसाने की घिनौनी साजिश रची थी. योजना के तहत, विस्फोटक सामग्री कर्नाटक से मंगवाई गई थी और उन्हें गांव में छिपाया गया, ताकि पुलिस कार्रवाई पड़ोसी नीरज राव पर हो सके.

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी दिव्यांशु राव, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, लंबे समय से इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था. विस्फोटक सामग्री को छिपाने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की. नीरज राव के घर में टीवी देखते समय बम से भरा झोला फेंककर दिव्यांशु राव ने उन्हें फंसाने का प्रयास किया था. हालांकि, पुलिस ने तकनीकी जांच और सटीक इनपुट के आधार पर पूरे मामले की परतें खोल दी.

बगहा पुलिस अधीक्षक रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि इस मामले में आरोपी दिव्यांशु राव को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में स्पष्ट हुआ है कि पड़ोसी को झूठे मामले में फंसाने के लिए विस्फोटक कर्नाटक से मंगवाए गए थे. आरोपी की मां की भूमिका भी सामने आई है. मामले की गहराई से जांच जारी है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, पुलिस आरोपी दिव्यांशु राव से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं. बगहा पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए संकल्पित है, ताकि दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके और ऐसी आपराधिक साजिशों पर अंकुश लगाया जा सके.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

