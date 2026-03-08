Advertisement
राष्ट्रपति मुर्मू के बंगाल दौरे पर छिड़ा सियासी संग्राम: सम्राट चौधरी बोले- 'महिला का अपमान', तो विपक्ष ने याद दिलाया संसद उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग दौरे पर आयोजित संथाल सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. भाजपा ने राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया है, वहीं राजद और कांग्रेस ने भाजपा पर ही राष्ट्रपति पद के राजनीतिकरण और अपमान का आरोप लगाते हुए पलटवार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:01 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग दौरे पर आयोजित संथाल सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर देश की सियासत गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा भारत की महामहिम राष्ट्रपति का जिस तरह से अपमान किया गया है, उसे बंगाल की जनता देख रही है और सहन नहीं करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति का अपमान महिला का अपमान है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. यह विवाद कार्यक्रम स्थल में बदलाव और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की कथित अनुपस्थिति के इर्द-गिर्द घूम रहा है.

हालांकि, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की प्रवक्ता एज्या यादव ने भाजपा पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि वे क्यों हाय-तौबा मचा रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति का अपमान सबसे पहले भाजपा ने ही किया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब नया संसद भवन बना, तब राष्ट्रपति को उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री तो दिखे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू कहीं नहीं दिखीं और न ही उन्हें आमंत्रण मिला. एज्या यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति के तहत लगातार उनका अपमान कर रही है और एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जरूर बना दिया गया है, लेकिन उन्हें कभी मान-सम्मान नहीं दिया गया. जदयू एमएलसी भीष्म सहनी ने भी इस घटना को एक महिला और आदिवासी समाज से सर्वोच्च स्थान पर बैठी शख्सियत का अपमान बताया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी न तो स्वयं उपस्थित हुईं और न ही उनका कोई मंत्री, जो संवैधानिक पद का अपमान करने जैसा है.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद का राजनीतिकरण करार दिया और इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया. राठौड़ ने कहा कि अगर राष्ट्रपति मुर्मू की अगवानी में ममता बनर्जी नहीं आईं तो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में आदित्यनाथ योगी के न पहुंचने पर कोई मुद्दा नहीं बना था. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति के कारण हो रहा है. राठौड़ ने सबसे बड़ा अपमान तब बताया जब राष्ट्रपति के बंगाल जाने से 12 घंटे पहले राज्यपाल को हटा दिया गया, जबकि राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं. उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन और राम मंदिर के शिलान्यास/उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को न बुलाने का हवाला देते हुए कहा कि मोदी के 'जीन' में ही संविधान और संवैधानिक व्यक्तियों का अपमान करना है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

President Droupadi MurmuSamrat ChaudharyBihar News

