झारखंड में बिजली बिल बढ़ोतरी पर सियासी घमासान: कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

Jharkhand Electricity Bill Hike: झारखंड सरकार की ओर से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 50 से 55 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं. कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने इसे छोटे उपभोक्ताओं पर बेअसर बताया है. वहीं, बीजेपी उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं, इसे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.
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Jharkhand News: झारखंड सरकार की तरफ से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में प्रति यूनिट 50 से 55 पैसे की बढ़ोतरी किए जाने के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है. इस वृद्धि पर कई राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसने राज्य में एक नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय व्यक्त की है, जो सीधे तौर पर सरकार के इस निर्णय पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी का छोटे उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश साधारण उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट से कम होती है, इस बढ़ी हुई दर के दायरे में कम आएंगे. ठाकुर ने तर्क दिया कि बढ़े हुए इस बिजली बिल का वास्तविक भार उन बड़े उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनके लिए नए टैरिफ तय किए गए हैं और जिनकी खपत 200 यूनिट से अधिक होती है. उनके अनुसार, सामान्य जनजीवन पर इसका प्रभाव न्यूनतम होगा.
दूसरी ओर बीजेपी ने इस बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने इसे राज्य के लिए 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार देते हुए वर्तमान सरकार के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए. सहाय ने आरोप लगाया कि राज्य का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है, जिन्हें प्रदेश की जनता के प्रति न तो कोई संवेदना है और न ही उनकी चिंताओं की कोई परवाह.
उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को पर्याप्त सुविधाएं दिए बिना, विशेषकर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना, बिजली बिल के नाम पर उन पर आर्थिक भार डालना किसी भी सूरत में उचित नहीं है. सहाय ने सरकार से पूछा कि वह कितने घंटे बिजली उपलब्ध करा रही है, जबकि जनता बिजली की अनियमित आपूर्ति और कटौती से पहले से ही त्रस्त है. उन्होंने मौजूदा स्थिति को 'सामान्य नहीं' बताते हुए सरकार और उसके लोगों पर सिर्फ 'अपने में मस्त' रहने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इन चीजों से परेशान है.
रिपोर्ट: कुमार कुंदन
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