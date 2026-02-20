झारखंड विधानसभा में राष्ट्रगान-वंदे मातरम और SIR पर गरमाई सियासत, राज्य की राजनीति में गर्माहट

Jharkhand Assembly Session: झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला. मुख्य रूप से दो मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आए - राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर बहस तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर विरोध. कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने इन मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला, जिससे राज्य की राजनीति में गर्माहट आ गई.

मंत्री इरफान अंसारी ने 'वंदे मातरम' के मुद्दे पर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रगान सर्वोपरि है और 'वंदे मातरम' को इससे ऊपर लाने की बात समझ से परे है. उन्होंने भाजपा की आजादी की लड़ाई में भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि 1980 में पैदा हुई भाजपा कांग्रेस को दिशा-निर्देश नहीं दे सकती. एसआईआर को लेकर भी मंत्री अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग समय-समय पर एसआईआर करवाता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्यों में इसे अधिक फोकस किया जा रहा है.

उन्होंने आशंका जताई कि यह लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश हो सकती है, खासकर उन लोगों के जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और कागजात उपलब्ध नहीं करा पाएंगे. झामुमो विधायक एम.टी. राजा ने भी 'वंदे मातरम' पर कहा कि जो चल रहा है, वही चले, अतिरिक्त कुछ न थोपा जाए. उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी तरफ हम सब अप टू डेट हैं. राजद विधायक संजय यादव ने भी एसआईआर का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि भाजपा गरीबों के वोट काटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है, जिसका विरोध सड़क से सदन तक किया जाएगा.

कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने मतदाता पुनरीक्षण को हर साल की प्रक्रिया बताते हुए एसआईआर के तहत जानबूझकर नाम हटाने को गलत ठहराया. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भी कहा कि मंशा धर्म और जाति के आधार पर वोट काटने की है, जो गलत है. उन्होंने बेवजह किसी के वोट काटने को अनुचित बताया. वहीं, भाजपा विधायक नीरा यादव ने एसआईआर का विरोध करने वालों पर पलटवार किया. उन्होंने पूछा कि क्या वे नहीं चाहते कि मतदाता सूची में कमियां दूर हों? यह एक प्रक्रिया है और इसका विरोध करने का मतलब है कि 'दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है.' उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वालों को 'दर्द' इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं है. मंत्री हाफिजुल हसन ने एसआईआर पर विचार करने की बात कही, इसे जल्दबाजी में कुछ भी कहने से बचा.

रिपोर्ट- चंदन कुमार