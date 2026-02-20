Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3116468
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

झारखंड विधानसभा में राष्ट्रगान-वंदे मातरम और SIR पर गरमाई सियासत, राज्य की राजनीति में गर्माहट

Jharkhand Assembly Session: झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर राष्ट्रगान-वंदे मातरम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 01:36 PM IST

Trending Photos

झारखंड विधानसभा में राष्ट्रगान-वंदे मातरम और SIR पर गरमाई सियासत, राज्य की राजनीति में गर्माहट
झारखंड विधानसभा में राष्ट्रगान-वंदे मातरम और SIR पर गरमाई सियासत, राज्य की राजनीति में गर्माहट

Jharkhand Assembly Session: झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला. मुख्य रूप से दो मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आए - राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर बहस तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर विरोध. कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने इन मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला, जिससे राज्य की राजनीति में गर्माहट आ गई.

मंत्री इरफान अंसारी ने 'वंदे मातरम' के मुद्दे पर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रगान सर्वोपरि है और 'वंदे मातरम' को इससे ऊपर लाने की बात समझ से परे है. उन्होंने भाजपा की आजादी की लड़ाई में भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि 1980 में पैदा हुई भाजपा कांग्रेस को दिशा-निर्देश नहीं दे सकती. एसआईआर को लेकर भी मंत्री अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग समय-समय पर एसआईआर करवाता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि गैर-भाजपा सरकारों वाले राज्यों में इसे अधिक फोकस किया जा रहा है. 

उन्होंने आशंका जताई कि यह लाखों मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश हो सकती है, खासकर उन लोगों के जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और कागजात उपलब्ध नहीं करा पाएंगे. झामुमो विधायक एम.टी. राजा ने भी 'वंदे मातरम' पर कहा कि जो चल रहा है, वही चले, अतिरिक्त कुछ न थोपा जाए. उन्होंने एसआईआर को लेकर भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी तरफ हम सब अप टू डेट हैं. राजद विधायक संजय यादव ने भी एसआईआर का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि भाजपा गरीबों के वोट काटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है, जिसका विरोध सड़क से सदन तक किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने मतदाता पुनरीक्षण को हर साल की प्रक्रिया बताते हुए एसआईआर के तहत जानबूझकर नाम हटाने को गलत ठहराया. कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने भी कहा कि मंशा धर्म और जाति के आधार पर वोट काटने की है, जो गलत है. उन्होंने बेवजह किसी के वोट काटने को अनुचित बताया. वहीं, भाजपा विधायक नीरा यादव ने एसआईआर का विरोध करने वालों पर पलटवार किया. उन्होंने पूछा कि क्या वे नहीं चाहते कि मतदाता सूची में कमियां दूर हों? यह एक प्रक्रिया है और इसका विरोध करने का मतलब है कि 'दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है.' उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने वालों को 'दर्द' इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं है. मंत्री हाफिजुल हसन ने एसआईआर पर विचार करने की बात कही, इसे जल्दबाजी में कुछ भी कहने से बचा.

रिपोर्ट- चंदन कुमार

TAGS

Jharkhand assembly sessionJharkhand Politics

Trending news

Giriraj Singh
RSS प्रमुख के बयान पर गरमाई राजनीति, गिरिराज सिंह बोले- औरंगजेब बनने की कोशिश हुई...
Bihar News
मुंबई में करोड़ों की गोल्ड चोरी का मास्टरमाइंड नवादा से गिरफ्तार
Nalanda News
नालंदा के हरनौत में पदस्थापित DPO को SVU ने घूस लेते रंगे हाथ धरा
Bihar News
जमुई सदर अस्पताल में हड़कंप, टपकती छत और गंदगी देख भड़के सिविल सर्जन
Bird Flu
बर्ड फ्लू का खतरा: चेन्नई के बाद भागलपुर में सबसे ज्यादा कौवों की मौत, हड़कंप
patna news
जाम के झाम से मुक्त होगा पटना, रिंग रोड से AIIMS तक फर्राटा भरेंगी गाड़ियां
Nawada News
नवादा में बच्चा चोर समझ भीड़ ने महिला को पीटा, वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में
Karpoori Thakur Kisan Samman Nidhi
क्या आपको भी मिलेगा कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, जानें प्रक्रिया
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: कानून व्यवस्था को लेकर आज भी विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, सदन के बाहर की नारेबाजी
Bihar Board Matric Exam 2026
मैट्रिक में छूटा पेपर तो नहीं होगा साल बर्बाद, अप्रैल में मिलेगा परीक्षा का मौका