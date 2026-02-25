Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122423
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Samastipur News: समस्तीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले- बिहार में जनता ने जो बोया है, वही काटेगी

Samastipur News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में बिहार नवनिर्माण यात्रा के दौरान राज्य में बढ़ते अपराध, सरकार के अधूरे वादों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जनता को भी उनके चुनावी निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अब उन्हें अपने बोए हुए काटना होगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:13 PM IST

Trending Photos

Samastipur News: समस्तीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले- बिहार में जनता ने जो बोया है, वही काटेगी
Samastipur News: समस्तीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले- बिहार में जनता ने जो बोया है, वही काटेगी

Samastipur News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार नवनिर्माण यात्रा के तहत समस्तीपुर पहुंचने पर राज्य में बढ़ते अपराध और सरकार के वादों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि बिहार की जनता ने जो बोया है, अब वही काटेगी. किशोर ने राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता को भी अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मौजूदा हालात के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पीणी पर दी प्रतिक्रिया
प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि सरकार ने जिन वादों और आश्वासनों के आधार पर चुनाव जीता है, उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है, तो जन सुराज आंदोलन करेगा और जनता के साथ मिलकर उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर करेगा. सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर असहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव हार गए हैं तो क्यों आए हैं, इस देश में जिसके साथ अन्याय होगा वही कोर्ट जाएगा न, जीत जाते तो क्यों जाते?

यह भी पढ़ें: अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी संग्राम,किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष

Add Zee News as a Preferred Source

किशोर ने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतना या हारना अलग विषय है, लेकिन न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब बिहार में दस हजार रुपये बंट रहे थे, तब न तो चुनाव आयोग को और न ही न्यायालय को यह दिखा, जिसे उन्होंने 'दोहरी नीति' बताया.

बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य का दुर्भाग्य बताया. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में शामिल वे लोग जो अपराध और भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जनता ने उन्हीं को वोट दिया. किशोर के अनुसार, जनता ने दस हजार रुपये के लालच में या लालू यादव के जंगलराज के भय से ऐसे लोगों को चुना. उन्होंने सीधे तौर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब अगर उन्हें लग रहा है कि गलती हो गई है, तो 'जैसा लोगों ने बोया है वही काटेगा.'

कुल मिलाकर, प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर से बिहार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने न केवल सरकार को उसके वादों के लिए घेरा, बल्कि आम जनता को भी उनके चुनावी निर्णयों के परिणामों के प्रति आगाह किया. जन सुराज के माध्यम से वे बिहार में एक नई राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां न्याय और जवाबदेही सर्वोपरि हो.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur NewsPrashant Kishor

Trending news

CTET re-exam date out
CTET री-एग्जाम: हाजीपुर के इन 2 सेंटरों की परीक्षा अब 1 मार्च को, एडमिट कार्ड अपडेट
amit shah
अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी संग्राम,किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष
patna news
पटना: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, राजेंद्र नगर नेत्रालय में शुरू होगी PG की पढ़ाई
Jitan Ram Manjhi
राज्यसभा की रेस में पेंच फंसा तो क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल होंगे?
Madhepura news
मधेपुरा: सिगरेट नहीं देने पर किराना दुकानदार को मुंह में मारी गोली, हालत गंभीर
keralam
केरल बना 'केरलम' तो पटना क्यों नहीं 'पाटलिपुत्र'? नाम बदलने को लेकर सियासत तेज
Ajgaibinath Dham
सुल्तानगंज या अजगैबीनाथ धाम? डिप्टी सीएम के आश्वासन से जगी बड़ी उम्मीद
Bihar Teacher Recruitment
बिहार के छात्रों ने फूंका आंदोलन का बिगुल, होली तक विज्ञापन नहीं तो होगा संग्राम
Jharkhand news
शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
Holi 2026
होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल