Samastipur News: समस्तीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले- बिहार में जनता ने जो बोया है, वही काटेगी

Samastipur News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार नवनिर्माण यात्रा के तहत समस्तीपुर पहुंचने पर राज्य में बढ़ते अपराध और सरकार के वादों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि बिहार की जनता ने जो बोया है, अब वही काटेगी. किशोर ने राज्य की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनता को भी अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मौजूदा हालात के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पीणी पर दी प्रतिक्रिया

प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि सरकार ने जिन वादों और आश्वासनों के आधार पर चुनाव जीता है, उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है, तो जन सुराज आंदोलन करेगा और जनता के साथ मिलकर उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर करेगा. सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर असहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव हार गए हैं तो क्यों आए हैं, इस देश में जिसके साथ अन्याय होगा वही कोर्ट जाएगा न, जीत जाते तो क्यों जाते?

यह भी पढ़ें: अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी संग्राम,किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष

Add Zee News as a Preferred Source

किशोर ने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतना या हारना अलग विषय है, लेकिन न्याय मांगना हर नागरिक का अधिकार है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब बिहार में दस हजार रुपये बंट रहे थे, तब न तो चुनाव आयोग को और न ही न्यायालय को यह दिखा, जिसे उन्होंने 'दोहरी नीति' बताया.

बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे राज्य का दुर्भाग्य बताया. उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में शामिल वे लोग जो अपराध और भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जनता ने उन्हीं को वोट दिया. किशोर के अनुसार, जनता ने दस हजार रुपये के लालच में या लालू यादव के जंगलराज के भय से ऐसे लोगों को चुना. उन्होंने सीधे तौर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब अगर उन्हें लग रहा है कि गलती हो गई है, तो 'जैसा लोगों ने बोया है वही काटेगा.'

कुल मिलाकर, प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर से बिहार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने न केवल सरकार को उसके वादों के लिए घेरा, बल्कि आम जनता को भी उनके चुनावी निर्णयों के परिणामों के प्रति आगाह किया. जन सुराज के माध्यम से वे बिहार में एक नई राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां न्याय और जवाबदेही सर्वोपरि हो.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय