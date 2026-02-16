Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3111543
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

पटना साहिब स्टेशन पर गूंजी किलकारी: प्लेटफॉर्म बना 'अस्पताल', अनजान महिलाओं ने कराया सुरक्षित प्रसव; ममता और इंसानियत की जीत

पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला की मदद के लिए आगे आईं दो महिला यात्री. प्लेटफॉर्म पर हुआ सुरक्षित प्रसव. पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:16 PM IST

Trending Photos

पटना साहिब स्टेशन पर गूंजी किलकारी: प्लेटफॉर्म बना 'अस्पताल', अनजान महिलाओं ने कराया सुरक्षित प्रसव; ममता और इंसानियत की जीत (AI जेनरेटेड इमेज)
पटना साहिब स्टेशन पर गूंजी किलकारी: प्लेटफॉर्म बना 'अस्पताल', अनजान महिलाओं ने कराया सुरक्षित प्रसव; ममता और इंसानियत की जीत (AI जेनरेटेड इमेज)

पटना: पटना साहिब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 आज एक अनोखे और सुखद अहसास का गवाह बना. यहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला के लिए दो अनजान यात्री महिलाएं 'फरिश्ता' बनकर आईं. बिना किसी मेडिकल सुविधा के, प्लेटफॉर्म पर ही सुरक्षित प्रसव संपन्न कराया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया.

अनजान यात्रियों ने निभाया 'मानवता' का धर्म
जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति पिंटू के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी उसे तीव्र प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला को दर्द से तड़पता देख बछवाड़ा-बरौनी की ओर जा रही दो महिला यात्रियों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने अन्य यात्रियों की मदद से पर्दा किया और प्लेटफॉर्म पर ही प्रसव कराया. कुछ ही पलों में नवजात की किलकारी गूंज उठी.

एक्शन में आरपीएफ और जीआरपी की टीम
सूचना मिलते ही आरपीएफ (RPF) और जीआरपी (GRP) की महिला व पुरुष टीम मौके पर पहुंची. प्लेटफॉर्म पर फैली गंदगी और नवजात की स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला. महज 25 मिनट के भीतर एंबुलेंस बुलाई गई और जच्चा-बच्चा को सुरक्षित गिरिजा हॉस्पिटल पहुंचाया गया. मानवता की हद तो तब दिखी जब पुलिसकर्मी खुद एंबुलेंस के साथ अस्पताल तक गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दरभंगा की कंपनी 10 साल के लिए बैन, मंत्री दिलीप जायसवाल की सख्त चेतावनी

'यह तो भगवान का रूप थे'- भावुक हुआ परिवार
महिला के पति पिंटू ने नम आंखों से उन महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों का शुक्रिया अदा किया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. स्टेशन कर्मियों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पटना साहिब स्टेशन पर सुरक्षाबलों ने इसी तरह एक लावारिस महिला की मदद कर जान बचाई थी.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

TAGS

patna news

Trending news

BSEB 10th Exam 2026
बिहार में 15 लाख परीक्षार्थी देंगे इम्तिहान, 'जूते-मोजे' पर पाबंदी और लेट आए तो...
Bihar Ration Card
बिहार में राशन कार्डधारियों पर गिरी 'गाज', 33 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम कटेंगे
Ram Vilas Paswan
'रामविलास पासवान होते तो सदन का बहिष्कार कर देते!' राजद ने चिराग पासवान को घेरा
Bhojpur Gangrape Case
भोजपुर में शर्मसार हुई इंसानियत: ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप
Bihar Congress meeting
सदाकत आश्रम में कांग्रेस का 'मंथन', 40 पर्यवेक्षक सुधारेंगे संगठन की सेहत
patna news
खबर का असर: बाढ़ में 'रहस्यमयी बीमारी' पर हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में ममता शर्मसार: मासूम के बैग में भरी 'ईंटें' और बीच सड़क पर पीटा
Ranchi police
रांची पुलिस का बड़ा धमाका: अमन साहू गिरोह का 'कटप्पा' गिरफ्तार, बिहार तक फैले हैं तार
Bihar Sharif
'हिरण्य पर्वत की मस्जिद मंदिर थी, मैंने खुद वहां घंटी देखी है', विधायक का बड़ा दावा
Jharkhand news
फोरलेन के नाम पर किसानों से 'धोखा'? देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर खेतों को बना दिया गड्ढा