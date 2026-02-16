पटना साहिब स्टेशन पर गूंजी किलकारी: प्लेटफॉर्म बना 'अस्पताल', अनजान महिलाओं ने कराया सुरक्षित प्रसव; ममता और इंसानियत की जीत

पटना: पटना साहिब रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 आज एक अनोखे और सुखद अहसास का गवाह बना. यहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला के लिए दो अनजान यात्री महिलाएं 'फरिश्ता' बनकर आईं. बिना किसी मेडिकल सुविधा के, प्लेटफॉर्म पर ही सुरक्षित प्रसव संपन्न कराया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया.

अनजान यात्रियों ने निभाया 'मानवता' का धर्म

जानकारी के अनुसार, महिला अपने पति पिंटू के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी उसे तीव्र प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला को दर्द से तड़पता देख बछवाड़ा-बरौनी की ओर जा रही दो महिला यात्रियों ने हिम्मत दिखाई. उन्होंने अन्य यात्रियों की मदद से पर्दा किया और प्लेटफॉर्म पर ही प्रसव कराया. कुछ ही पलों में नवजात की किलकारी गूंज उठी.

एक्शन में आरपीएफ और जीआरपी की टीम

सूचना मिलते ही आरपीएफ (RPF) और जीआरपी (GRP) की महिला व पुरुष टीम मौके पर पहुंची. प्लेटफॉर्म पर फैली गंदगी और नवजात की स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला. महज 25 मिनट के भीतर एंबुलेंस बुलाई गई और जच्चा-बच्चा को सुरक्षित गिरिजा हॉस्पिटल पहुंचाया गया. मानवता की हद तो तब दिखी जब पुलिसकर्मी खुद एंबुलेंस के साथ अस्पताल तक गए.

'यह तो भगवान का रूप थे'- भावुक हुआ परिवार

महिला के पति पिंटू ने नम आंखों से उन महिलाओं और सुरक्षाकर्मियों का शुक्रिया अदा किया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. स्टेशन कर्मियों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पटना साहिब स्टेशन पर सुरक्षाबलों ने इसी तरह एक लावारिस महिला की मदद कर जान बचाई थी.

