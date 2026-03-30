नालंदाः कल एक दिवसीय राजगीर दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू, इस कार्यक्रम में होंगी शामिल

President Droupadi Murmu: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च 2026 को बिहार के ऐतिहासिक नालंदा जिले के राजगीर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी. अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान, राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी. यह अवसर विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण होगा, जब वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के हाथों अपनी उपाधियां ग्रहण करेंगे. राष्ट्रपति के रूप में यह उनका पहला नालंदा दौरा है, जो इस प्राचीन भूमि के महत्व को और बढ़ाता है. इस यात्रा के दौरान वे विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 2000 सीटों वाले अत्याधुनिक सभागार का भी उद्घाटन करेंगी, जिससे शैक्षिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक विशाल और आधुनिक मंच उपलब्ध हो सकेगा.

राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा केवल अकादमिक आयोजनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नालंदा खंडहर का भी भ्रमण करेंगी. इस दौरान वे उस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखेंगी, जिसने सदियों पहले ज्ञान और शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य किया था. यह भ्रमण उन्हें प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध ज्ञान परंपरा और बौद्धिक विरासत से सीधे रूबरू कराएगा, जिसने विश्व को शिक्षा का प्रकाश दिया था.

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इस विशिष्ट कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ राज्य सरकार के कई मंत्री और सांसद भी उपस्थित रहेंगे, जो इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाएगा तथा राज्य और केंद्र के बीच समन्वय को प्रदर्शित करेगा. राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए नालंदा खंडहर और विश्वविद्यालय परिसर के आसपास अभूतपूर्व सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रमुख सड़कों को बैरिकेड लगाकर सुरक्षित किया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और राष्ट्रपति की यात्रा निर्बाध रूप से संपन्न हो सके.

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राष्ट्रपति के इस दौरे को 'ऐतिहासिक' बताया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार नालंदा की पवित्र धरती पर आ रही हैं और यहां के गौरवशाली इतिहास को करीब से जानेंगी, जो निश्चित रूप से उनके लिए एक स्मरणीय अनुभव होगा. मंत्री ने राष्ट्रपति की यात्रा के सुखद और मंगलमय होने की शुभकामनाएं व्यक्त कीं, जो इस यात्रा के महत्व को और रेखांकित करता है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश