Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3157290
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

जहानाबाद: मासूम से दरिंदगी पर फूटा आक्रोश, आरोपी के मेडिकल के दौरान अस्पताल में हंगामा

जहानाबाद में पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. आरोपी मोहम्मद राजू को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाए जाने पर उग्र भीड़ ने हंगामा कर दिया और उसे सौंपने की मांग पर अड़ गई. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:13 AM IST

Trending Photos

जहानाबाद: मासूम से दरिंदगी पर फूटा आक्रोश
जहानाबाद: मासूम से दरिंदगी पर फूटा आक्रोश

जहानाबाद में हाल ही में एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. इस जघन्य अपराध के बाद से ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है. यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब पुलिस दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद राजू को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची. आरोपी को देखते ही अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया और उन्होंने तत्काल हंगामा शुरू कर दिया. उग्र भीड़ ने आरोपी को अपने हवाले करने और उसे मौके पर ही सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल में हुई, जहाँ पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक
जैसे ही पुलिस की गाड़ी आरोपी को लेकर अस्पताल परिसर में दाखिल हुई, वहां मौजूद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और बेकाबू होकर प्रदर्शन करने लगे. भीड़ इतनी उग्र थी कि उसने पुलिस घेरे को तोड़ने का प्रयास किया और आरोपी को अपने हवाले करने पर अड़ी रही. लोगों के इस अप्रत्याशित गुस्से और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और आरोपी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पहले तो समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस को कड़ा रुख अपनाते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लेना पड़ा. कड़ी सुरक्षा और भारी मशक्कत के बाद पुलिस टीम आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे वापस थाने ले जा सकी.

यह भी पढ़ें: जहानाबाद जिला परिषद में बड़ा उलटफेर: अध्यक्ष रानी कुमारी की कुर्सी छिनी

Add Zee News as a Preferred Source

जहानाबाद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में
इस पूरे मामले पर सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद कुछ आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ भी की थी, जिसे समझा-बुझाकर शांत कर दिया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में बेवजह भीड़ लगाने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने तितर-बितर किया. एसडीपीओ चौधरी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जहानाबाद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संवेदनशील इलाकों और सदर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार जहानाबाद

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Vaishali news
वैशाली पुलिस की बड़ी कामयाबी, शराब माफिया विकास उर्फ बालाजी को धरा
Jehanabad news
जहानाबाद: मासूम से दरिंदगी पर फूटा आक्रोश, आरोपी के मेडिकल के दौरान हंगामा
Bihar Minister Sanjay Singh
बिहार के मंत्री संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ की कोर्ट में किया था सरेंडर, अब मिली बेल
Bihar News
बिहार में MSP पर गेहूं बेचने के लिए पोर्टल खुला, जानिए कैसे और कहां बेचें अपनी उपज
West Asia crisis
पश्चिम एशिया संकट: बिहार सरकार ने किया हाई लेवल CMG का गठन
Bihar News
जहानाबाद जिला परिषद में बड़ा उलटफेर: अध्यक्ष रानी कुमारी की कुर्सी छिनी
Minister Vijay Sinha
'काम पर लौटे CO-RO को डराया, तो खैर नहीं', विजय सिन्हा ने दिए कार्रवाई के निर्देश
Bhojpuri news
'ये गाना नहीं...सीधा रिकॉर्ड तोड़ने वाला तूफान है', 'टच बडी' से छा गए पवन सिंह
Pakur news
Pakur News:पाकुड़ में रिश्ता हुआ तार-तार, भतीजे ने अपनी बड़ी मां को उतारा मौत के घाट
Deputy CM Samrat Choudhary
ढोल पहाड़ी से सुल्तानगंज के बीच बनेगी मुख्य सड़क, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान