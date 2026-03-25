Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3153560
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

मधुबनी में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, कोतवाली चौक जाम कर किया प्रदर्शन

Madhubani Latest News: मधुबनी में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आक्रोशित उपभोक्ताओं ने शहर के मुख्य कोतवाली चौक को बांस-बल्ला लगाकर जाम कर दिया. गैस न मिलने और निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे मांगने के आरोपों को लेकर हुए इस प्रदर्शन के कारण मधुबनी-दरभंगा मार्ग पर यातायात बाधित हो गया. सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराकर एक युवक को हिरासत में लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 25, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

LPG गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा
LPG गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा

Madhubani News: मधुबनी में एलपीजी गैस सिलेंडर की भीषण किल्लत और वितरण में अनियमितताओं के कारण आम लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा. आक्रोशित उपभोक्ताओं ने शहर के मुख्य सड़क कोतवाली चौक को बांस-बल्ला लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गैस की लगातार अनुपलब्धता और एजेंसियों की ओर से मनमानी की शिकायतों ने जनता में भारी आक्रोश भर दिया है. इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते मधुबनी-दरभंगा मार्ग पर यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया, जिससे दैनिक यात्रियों और आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गैस की बुकिंग करने और डीएसी (DAC) नंबर उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें तय समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. उनका यह भी कहना था कि गैस एजेंसियां निर्धारित कीमत से अधिक पैसे की मांग कर रही हैं और अतिरिक्त भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने से मना कर दिया जाता है.

उपभोक्ताओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह मनमानी लंबे समय से जारी है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अपनी आवाज उठाने और सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ा है. उन्होंने प्रशासन से इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी नगर थाना पुलिस दल-बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया और यातायात बहाल करने के लिए जाम हटाने की अपील की. इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया.

पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी. अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मधुबनी पुलिस गैस एजेंसियों पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की गहन जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

यह भी पढ़ें: कटिहारः गौशाला की आड़ में गौवंश को बांग्लादेश भेजता था मो. महबूब, पुलिस ने धरा

TAGS

Madhubani NewsBihar News

Trending news

Bihar News
Bihar News: बिहार में सरकार का इकबाल खत्म, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं: तेजस्वी यादव
Madhubani News
LPG गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, कोतवाली चौक जाम कर किया प्रदर्शन
Bihar Revenue Department
Kaimur News: बिहार में 17 सूत्री मांगों को लेकर 11 फरवरी से हड़ताल पर राजस्व कर्मचारी
Jehanabad news
जहानाबादः शरजील इमाम की रिहाई का समय हो रहा खत्म, इस दिन वापस जाना होगा जेल
bihar road accident
रोहतास में थार का कहर! बाइक सवार तीन को कुचला, नवादा में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत
hazaribagh news
हजारीबागः मंगला जुलूस से लापता नाबालिग लड़की का शव मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका
hazaribagh news
हजारीबागः मंगला जुलूस से लापता नाबालिग लड़की का शव मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका
Saran News
छपराः मंदिर में तोड़फोड़ से इलाके में तनाव, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया
patna news
पटना सिटी: छठ पूजा के दौरान गंगा में पांच युवक डूबे, 2 की मौत, एक लापता
Bettiah news
बेतिया में बिजली विभाग की दबंगई: ग्रामीणों से कहासुनी पर काट दी पूरे गांव की बिजली