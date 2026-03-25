मधुबनी में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा लोगों का गुस्सा, कोतवाली चौक जाम कर किया प्रदर्शन

Madhubani News: मधुबनी में एलपीजी गैस सिलेंडर की भीषण किल्लत और वितरण में अनियमितताओं के कारण आम लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा. आक्रोशित उपभोक्ताओं ने शहर के मुख्य सड़क कोतवाली चौक को बांस-बल्ला लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गैस की लगातार अनुपलब्धता और एजेंसियों की ओर से मनमानी की शिकायतों ने जनता में भारी आक्रोश भर दिया है. इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते मधुबनी-दरभंगा मार्ग पर यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया, जिससे दैनिक यात्रियों और आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गैस की बुकिंग करने और डीएसी (DAC) नंबर उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें तय समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं. उनका यह भी कहना था कि गैस एजेंसियां निर्धारित कीमत से अधिक पैसे की मांग कर रही हैं और अतिरिक्त भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने से मना कर दिया जाता है.

उपभोक्ताओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि यह मनमानी लंबे समय से जारी है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अपनी आवाज उठाने और सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ा है. उन्होंने प्रशासन से इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

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घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी नगर थाना पुलिस दल-बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास किया और यातायात बहाल करने के लिए जाम हटाने की अपील की. इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया.

पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि गैस एजेंसी संचालकों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जाएगी. अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मधुबनी पुलिस गैस एजेंसियों पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की गहन जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

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