अपहरण, गैंगरेप फिर हत्या करके शव को एसिड से जलाया, पूर्णिया की 'निर्भया' संग दरिंदगी करने वाला एक युवक गिरफ्तार

Purnea Rape-Murder Case: पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र से 12 मार्च को लापता हुई युवती का शव शुक्रवार (20 मार्च) को एक मक्के के खेत में बोरे में बंद मिला. शव की स्थिति देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़की के साथ दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार किया गया और बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है. पुलिस ने इस कांड के मुख्य अभियुक्त सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक (SP) स्वीटी सहरावत द्वारा जारी बयान के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध कबूल कर लिया है.

गिरफ्तार सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ मिलकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, उन्होंने शव को पहचान मिटाने के उद्देश्य से एसिड डालकर जलाया और बाद में एक मकई के खेत में छिपा दिया. यह मामला तब सामने आया जब विगत दिनों ग्रामीणों द्वारा इलाके के एक मकई के खेत से युवती का जला हुआ शव बरामद किया गया. इस जघन्य आपराधिक घटना को देख ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की.

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पूर्णिया पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भरोसा देकर ग्रामीणों को शांत करवाया और सड़क जाम खुलवाया. मृतका पीड़िता के भाई ने बताया कि वे घटना के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मृतका के दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बहन की हत्या की है. परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए धरना-प्रदर्शन भी किया और पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सचिन को गिरफ्तार किया.

पूर्णिया की पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने पुष्टि की है कि इस मामले में तेजी से जांच की जा रही है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. उन्होंने पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. SP सहरावत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना में शामिल कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा.

रिपोर्ट- संतोष