रांची एयरपोर्ट गोलीबारी: प्रिंस खान गिरोह के तीन अपराधी धनबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा खुलासा

Ranchi News: रांची के एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी और उसके बाद हुए हत्याकांड के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस जघन्य वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में थी. यह घटना राजधानी में कानून-व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर गई थी, जिसके बाद रांची पुलिस के आला अधिकारियों पर जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का दबाव था. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि इस वारदात को अंजाम देने वाले प्रिंस खान गिरोह के सदस्य थे और घटना के बाद वे धनबाद भाग गए थे.

प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर रांची पुलिस ने धनबाद पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया. रांची एसएसपी के निर्देश पर रांची पुलिस की एक विशेष टीम धनबाद पहुंची, जहां प्रिंस खान गिरोह के गुर्गों के छिपे होने की सूचना मिली थी. इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपियों को दबोचना था. पुलिस की विशेष टीम ने धनबाद में प्रिंस खान गिरोह के हैंडलर कुबेर और उसके अन्य साथियों की घेराबंदी की.

धनबाद में पुलिस और प्रिंस खान गिरोह के सदस्यों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में प्रिंस खान गिरोह के हैंडलर कुबेर सहित कुल तीन अपराधी घायल हो गए, जिनमें से दो को गोली लगी है. पुलिस ने तत्काल सभी घायल अपराधियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि इन्हीं घायल अपराधियों ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट में गोलीबारी की थी, जिसमें एक वेटर की जान चली गई थी. यह कार्रवाई रांची पुलिस की सक्रियता और अंतरराज्यीय समन्वय का परिणाम है.

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इस सफल अभियान से रांची पुलिस ने न केवल एयरपोर्ट हत्याकांड के दोषियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि संगठित अपराधों के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है. घायल अपराधियों से पूछताछ के बाद इस गिरोह से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट: कमरान जलीली