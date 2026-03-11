रांची एमिटी यूनिवर्सिटी में 'एम्फोडिया' का भव्य आयोजन, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा और तकनीकी कौशल

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में आज (बुधवार, 11 मार्च) वार्षिक मेगा इवेंट 'एम्फोडिया' (Amiphoria) का भव्य आयोजन किया गया. यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सुप्त प्रतिभा को उजागर करना, उनके तकनीकी कौशल को पैना करना और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं के लिए आवश्यक नेतृत्व क्षमता को विकसित करना था. इस दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का संचालन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया.

'एम्फोडिया' कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है?

यह 'एम्फोडिया' हर साल छात्रों को अपनी क्षमताओं को परखने और नई सीख हासिल करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है. 'एम्फोडिया' कार्यक्रम में छात्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कई तकनीकी परीक्षण और अभिनव गतिविधियां शामिल थीं. इन गतिविधियों का ताना-बाना इस प्रकार बुना गया था कि वे छात्रों को न केवल अपनी प्रतिभा को व्यापक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर दें, बल्कि उन्हें नवीनतम तकनीकी रुझानों और अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करने में भी सहायता करें.

'केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है'

इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व क्षमता, समस्याओं को हल करने की नवाचार-आधारित सोच और सहयोगात्मक टीमवर्क की भावना को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया. यह मंच छात्रों को अकादमिक ज्ञान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है. एमिटी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसे आयोजनों को छात्रों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है. विश्वविद्यालय का मानना है कि केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक कौशल और नेतृत्व गुणों से लैस करना भी उतना ही आवश्यक है.

एम्फोडिया से छात्रों का विकास होता है- वाइस चांसलर

इस अवसर पर एमिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एम्फोडिया जैसे प्लेटफॉर्म से छात्रों में लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती है, साथ ही उनके भीतर संस्कार और इनोवेटिव आइडियाज को भी बढ़ावा मिलता है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करते हैं, जिससे वे एक जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बन सकें.

रिपोर्ट- उज्जवल मिश्रा