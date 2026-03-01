रांची में 26 मार्च से लगेगा इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, 12 देशों और 18 राज्यों की होगी भागीदारी

Ranchi India International Mega Trade Fair: राजधानी रांची में व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊँचाई देने के उद्देश्य से एक भव्य आयोजन की घोषणा की गई है. शहर के चेंबर भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी गई कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन आगामी 26 मार्च से 6 अप्रैल तक रांची के प्रसिद्ध मोराबादी मैदान में किया जाएगा. यह विशाल व्यापार मेला न केवल स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें 12 देशों और भारत के 18 राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. यह आयोजन विभिन्न संस्कृतियों और व्यापारिक नवाचारों का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा, जिससे रांची को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा.

लगाए जाएंगे 480 से अधिक स्टॉल

इस अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेयर में लगभग 30 से 35 हजार अद्वितीय उत्पाद (यूनिक प्रोडक्ट्स) प्रदर्शित किए जाएंगे, जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे. इन उत्पादों को दर्शाने के लिए 480 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमी अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करेंगे. रांची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इस अवसर पर बताया, 'यह आयोजन विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से संबद्ध है. हमारा मुख्य लक्ष्य छोटे और मध्यम उद्यमियों को सशक्त बनाना है, जिसके तहत उन्हें 80 प्रतिशत तक रिइम्बर्समेंट (पुनर्भुगतान) की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगे.' वहीं, सेक्रेटरी जनरल रोहित अग्रवाल ने कहा, 'यह मेला न केवल व्यापारिक अवसरों का सृजन करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी एक छत के नीचे विविध प्रकार के उत्पाद देखने और खरीदने का शानदार मौका देगा.'

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर हुए विवाद में युवक को मारी गोली, अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा आदर्श

Add Zee News as a Preferred Source

30 रुपये का मामूली शुल्क निर्धारित

यह मेगा ट्रेड फेयर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा, जिससे आगंतुकों को पर्याप्त समय मिल सके. मेले में प्रवेश के लिए 30 रुपये का मामूली शुल्क निर्धारित किया गया है. आयोजकों ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे इस अनूठे आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और इसका लाभ उठाएं. यह आयोजन न केवल स्थानीय कारोबारियों के लिए नए रास्ते खोलेगा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि आम जनता को वैश्विक उत्पादों से रूबरू होने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे रांची की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा