बिहार विधानसभा में गरमाया धर्मांतरण कानून का मुद्दा: सत्ता पक्ष ने की सख्त कानून की मांग, विपक्ष ने उठाए सवाल

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में 27 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को धर्म परिवर्तन को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग ने सदन का माहौल गरमा दिया. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता पक्ष के 18 विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, जिनमें मैथिली ठाकुर, मिथिलेश तिवारी, वीरेंद्र कुमार, जनक सिंह, संजय कुमार सिंह, जीवेश कुमार, तारकेश्वर प्रसाद और बैद्यनाथ प्रसाद जैसे प्रमुख नाम शामिल थे. इन विधायकों ने बिहार में ईसाई और मुस्लिम समुदायों की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि का दावा करते हुए एक सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर दिया. उनका तर्क था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात जैसे कई राज्यों में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं, जिनमें धोखाधड़ी, बाल विवाह और प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध 1 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है. हालांकि, सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री अरुण शंकर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इससे संबंधित कोई कानून बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया.

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किए. सदन को बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाइयों की विकास दर 15.5% है, जबकि बिहार में यह चौंकाने वाली 143.23% है. इसके अतिरिक्त, राज्य में 5000 से अधिक चर्चों की स्थापना का भी उल्लेख किया गया, जो उनके अनुसार कड़े कानून की तात्कालिकता को दर्शाता है. विधायकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में भी अप्रत्याशित वृद्धि की बात कही और आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरी और इस्लामी धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसकी शिकार हर वर्ग की युवतियां हो रही हैं. भाजपा विधायक संजय सिंह ने इसे धर्मांतरण नहीं, बल्कि राष्ट्रांतरण करार दिया, जबकि जीवेश कुमार ने बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जब जाति बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म कैसे बदला जा सकता है.

इन आरोपों और मांगों पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई. राजद विधायक आलोक मेहता ने सत्ता पक्ष द्वारा सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए पुरजोर विरोध किया. वहीं, कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने धर्मांतरण के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही. उन्होंने तर्क दिया कि गरीब और पिछड़े लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने और उन्हें समाज में सम्मान न मिलने की स्थिति में ही ऐसा हो रहा है. इस परिस्थिति को दूर करने की आवश्यकता है. अंततः, सदन में हंगामे की स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने नियमन देते हुए कहा कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाने पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद इस विषय पर आगे की चर्चा को स्थगित कर दिया गया.

रिपोर्ट: रजनीश

