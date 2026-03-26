Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3155100
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

'काम पर लौटें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें', राजस्व मंत्री का हड़ताली कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी

Bihar Revenue Minister: बिहार के राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों को 25 मार्च तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कुछ कर्मचारी वापस आ गए हैं. मंत्री ने वापसी करने वालों को पटना में सेवा का अवसर देने और सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुबंध पर रखने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 26, 2026, 10:57 PM IST

Trending Photos

विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार (File Photo)
विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार (File Photo)

Bihar News: बिहार के राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 25 मार्च तक हड़ताल समाप्त करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद लगभग दो दर्जन कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी वापस आए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पटना में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा. यह कदम कर्मचारियों को वापस लाने और प्रशासनिक कार्यों को सामान्य करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मंत्री सिन्हा ने आगे कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य भर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 273 अंचल अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है. चूंकि राज्य में कुल 537 अंचल हैं, ऐसे में एक अधिकारी को एक से अधिक अंचलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि कामकाज प्रभावित न हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी अब भी हड़ताल पर डटे हुए हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा.

राजस्व मंत्री ने आम जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आने देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने बताया कि 46 लाख राजस्व मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है और सामूहिक अवकाश के बावजूद 12,882 दाखिल-खारिज के मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है. मंत्री ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सरकार के कामकाज को बाधित कर अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनकी ऐसी मंशा कभी सफल नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने जोर दिया कि सरकार लगातार संवाद और आग्रह के माध्यम से समाधान ढूंढ रही है और 'समृद्धि यात्रा' जैसे विकास कार्यों को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

समग्र रूप से मंत्री विजय कुमार सिन्हा का यह बयान सरकार की उस दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है, जिसमें वह एक ओर कर्मचारियों को काम पर लौटने का अवसर दे रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित के कार्यों को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने को तैयार है.

रिपोर्ट: राजेश कुमार

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी से लेकर निशांत कुमार तक, सबको निशाने पर लिया

TAGS

Revenue MinisteremployeesBihar News

Trending news

Revenue Minister
'काम पर लौटें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें', मंत्री का कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव की 'श्री 420' का TV पर होगा धमाका, जानें कब और कहां देखें ये फिल्म
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी से लेकर निशांत कुमार तक, सबको निशाने पर लिया
Darbhanga News
दरभंगा में रामनवमी पर हाई अलर्ट: 120 जुलूसों के लिए प्रशासन ने कसी कमर
Begusarai News
बेगूसराय वरुण सिंह हत्याकांड का खुलासा, दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से 3 कुख्यात गिरफ्तार
patna news
पटना में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हो रही थी करोड़ों की ठगी, वेतन पर रखे गए थे साइबर ठग
Barh news
मोकामा ट्रेन लूट कांड का मुख्य आरोपी पिंटू गिरफ्तार, लूटे गए गहने और नकदी बरामद
Bhojpuri news
आ गया साल 2026 का भोजपुरी का नया रंगदारी गाना! 'दुनिया गुलाम हो जाई' ने मचाया तहलका
Vaishali news
नशे के सौदागरों पर भारी पड़ी वैशाली पुलिस, छिपाकर ले जा रहे थे स्मैक, धरे गए पेडलर
MLA Anant Singh
विधायक अनंत सिंह के भरोसे के बाद भी 40 रेलवे क्वार्टरों पर चला बुलडोजर