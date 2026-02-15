रामविलास पासवान को 'बेचारा' कहना RJD विधायक को पड़ा भारी, LJP (R) कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का फूंका पुतला

Patna News: राजद विधायक कुमार सर्वजीत की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को 'बेचारा' कहने पर राजनीतिक घमासान मच गया है. इस बयान के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटना के कारगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंका.
Bihar Politics: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को 'बेचारा' कहने का बयान राजद के विधायक कुमार सर्वजीत को अब भारी पड़ता दिख रहा है. इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के समर्थकों का भारी आक्रोश देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने इस बयान को दलित अस्मिता पर हमला करार देते हुए राजद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
आज पटना के कारगिल चौक पर बड़ी संख्या में जुटे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुमार सर्वजीत का यह बयान न केवल स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान है, बल्कि यह दलितों और वंचितों के प्रति राजद की मानसिकता को भी दर्शाता है.
इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद और लोजपा (रामविलास) के प्रदेश संगठन प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि बिहार विधानसभा में राजद के विधायक द्वारा हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर दिया गया बयान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के लोग लगातार दलितों और गरीबों का अपमान करते रहे हैं. अरुण भारती ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक तेजस्वी यादव इस बयान के लिए सदन के अंदर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनकी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे.
कुमार सर्वजीत के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. लोजपा (रामविलास) ने इसे एक गंभीर मुद्दा बनाते हुए तेजस्वी यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है. यह देखना होगा कि राजद इस बढ़ते दबाव के बीच क्या रुख अपनाता है और क्या सदन में इस मामले पर कोई समाधान निकल पाता है.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव
