Zee Bihar Jharkhand

राजद एमएलसी सुनील सिंह का जदयू पर बड़ा हमला, बोले- 'समाजवादी चोला पहने भ्रष्टाचारी'

राजद एमएलसी सुनील सिंह ने जदयू नेताओं, विशेषकर नीरज कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि जदयू ने किंग महेंद्र से करोड़ों रुपये लिए और फर्जी कंपनियों से चंदा लेकर बेजा लाभ पहुंचाया. सिंह ने स्मार्ट मीटर घोटाले में भी जदयू की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचार कर रही है, जबकि राजद का चंदा सदस्यता अभियान से आता है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:42 AM IST

Trending Photos

राजद एमएलसी सुनील सिंह (फाइल फोटो)
Bihar Politics: पटना से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सुनील सिंह ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने जदयू नेता नीरज कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि वे हमेशा लालू-राबड़ी परिवार पर अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं. सिंह ने दावा किया कि जदयू ने कई सालों तक किंग महेंद्र से प्रति माह 99 लाख रुपये लिए हैं. उन्होंने जदयू नेताओं को समाजवादी चोला पहने भ्रष्टाचारी करार देते हुए सवाल उठाया कि जो लोग ईमानदारी का ढोंग करते हैं, वे भ्रष्टाचारियों से पैसे क्यों लेते रहे हैं.

राजद एमएलसी सुनील सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जदयू के नेता उन कंपनियों से भारी-भरकम चंदा लेते रहे हैं, जिनकी संपत्ति (ऐसेट) महज दस करोड़ रुपये की भी नहीं है, फिर भी उनसे 24 करोड़ रुपये का चंदा लिया गया. उन्होंने पूछा कि किन-किन लोगों और फार्मासिस्ट कंपनियों से यह चंदा लिया गया है और इसके बदले में उन्हें क्या 'बेजा लाभ' (अनुचित लाभ) पहुंचाया गया है. सिंह ने स्मार्ट मीटर घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसमें भी भ्रष्टाचारी पैसा लेकर जनता को ठगा गया है. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जनता के हित को ताक पर रखकर बेजा लाभ पहुंचाने के एवज में यह काम किया है.

सुनील सिंह ने जदयू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने ढाई सौ करोड़ रुपये से ऊपर की राशि एक नंबर में ली है, जबकि एक हजार करोड़ रुपये कच्चे में यानी बिना हिसाब के लिए गए हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें 'तबादला उद्योग' (ट्रांसफर-पोस्टिंग) से कमाए गए पैसे शामिल नहीं हैं. अपनी पार्टी का बचाव करते हुए राजद एमएलसी ने कहा कि उनके दल में जो भी चंदा आता है, वह सदस्यता अभियान के माध्यम से जुटाया जाता है, जबकि जदयू भ्रष्ट तरीके से पैसा लेती है. उन्होंने अंत में कहा कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी ईमानदारी का चोला पहने हुए है.

रिपोर्ट: रजनीश

