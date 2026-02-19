सहरसा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई दुकानें ध्वस्त

Saharsa Latest News: सहरसा में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. निबंधन कार्यालय से लेकर कचहरी चौक तक जेसीबी की मदद से दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है.
Trending Photos
Saharsa News: सहरसा शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. शहर के निबंधन कार्यालय से लेकर कचहरी चौक तक सड़क किनारे वर्षों से जमे अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया. इस दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से दर्जनों अवैध दुकानों और ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया. यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब शहर की मुख्य सड़कों पर अवैध कब्जों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था.
जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी. अतिक्रमणकारियों ने सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था, जिससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा था, बल्कि शहर की सुंदरता भी बिगड़ रही थी. प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले सभी अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी कर अपनी दुकानें और कब्जे खाली करने का निर्देश दिया था. हालांकि, इन चेतावनियों को नजरअंदाज किए जाने के बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा. सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रेयांस तिवारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले किसी भी अवैध अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा.
इस अभियान का मुख्य लक्ष्य सहरसा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना और नागरिकों के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी ऐसे अभियानों को जारी रखा जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न कर सके. इस कार्रवाई से जहां एक ओर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर आम जनता ने जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना की है. उम्मीद है कि इस तरह के कड़े कदम से सहरसा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा और लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी.
विशाल कुमार की रिपोर्ट
यह भी पढ़ें: बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश