जम्मू-कश्मीर मुठभेड़ में समस्तीपुर के वीर सपूत सिपाही सीताराम राय शहीद, पैतृक गांव में उमड़ा जनसैलाब

Samatipur News: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए समस्तीपुर के वीर सपूत सिपाही सीताराम राय (40) ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनकी शहादत की खबर से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मोरवा के लोदीपुर पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में लोग अपने शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े. पूरा इलाका 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के गगनभेदी नारों से गूंज उठा, जो शहीद के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है. इस भावुक क्षण में स्थानीय विधायक रणविजय साहू सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिपाही सीताराम राय की बुधवार सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी पत्नी सुमन राय से वीडियो कॉल पर बात हुई थी. उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि वह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि, सुबह करीब 11 बजे उनकी पत्नी को आर्मी यूनिट से गोली लगने की सूचना मिली और कुछ ही देर बाद मोबाइल पर उनके शहीद होने की दुखद खबर आ गई, जिसने पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया. सिपाही सीताराम राय साल 2002 में भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और तब से उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण सर्च ऑपरेशनों में सक्रिय भूमिका निभाई, अपनी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया.

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शहीद सीताराम राय के पिता ने बताया कि उन्होंने कोलकाता में ठेला चलाकर अपने बेटे को सेना में भेजा था. सीताराम की कमाई ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी, जिससे घर का भरण-पोषण होता था. उनकी शहादत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसे देखकर हर आंख नम है. परिजनों और गांववालों का कहना है कि सीताराम ने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उनके जाने से घर में जो शून्य पैदा हुआ है, उसे भरना असंभव है. समस्तीपुर का लोदीपुर गांव आज अपने वीर सपूत की शहादत पर गर्व कर रहा है, वहीं पूरे क्षेत्र में एक गहरा शोक पसरा हुआ है. लोग नम आंखों से अपने इस सच्चे हीरो को अंतिम सलाम दे रहे हैं और उनकी अतुलनीय कुर्बानी को हमेशा याद रखने का संकल्प ले रहे हैं.

रिपोर्ट: मंटुर कुमार राय