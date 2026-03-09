Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3134808
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

रांची में सरहुल पर्व की तैयारियां जोरों पर, केंद्रीय सरना समिति ने सरकार से की ये डिमांड

Ranchi News: आदिवासी समाज के सबसे बड़े पर्व सरहुल की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस महापर्व के मौके पर राजधानी रांची में 20 से 22 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने आयोजन के लिए सरकार से विशेष व्यवस्थाओं की मांग की है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 03:56 PM IST

Trending Photos

सरहुल पर्व की तैयारियां शुरू
सरहुल पर्व की तैयारियां शुरू

Ranchi News: झारखंड के राजधानी रांची में आदिवासी समाज के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्व सरहुल की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं. केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने हाल ही में केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तैयारियों और पर्व के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रकृति की आराधना का यह महापर्व इस वर्ष 20 से 22 मार्च 2026 तक तीन दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें आदिवासी समाज जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा.

फूलचंद तिर्की ने सरहुल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति और जीवनशैली का अभिन्न अंग है. इसे धरती और सूर्य के विवाह के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, और इसी दिन से आदिवासी समाज के नव वर्ष का आरंभ माना जाता है. पर्व के तीन दिवसीय अनुष्ठानों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले दिन उपवास और पारंपरिक पूजा-अर्चना की जाएगी. दूसरे दिन, सरना स्थल पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के उपरांत एक भव्य सरहुल शोभायात्रा निकाली जाएगी. 

ये भी पढ़ें- घाटशिला में 19 जोड़ों का ऐतिहासिक सामूहिक विवाह: डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी की पहल

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि इस शोभायात्रा में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ढोल-नगाड़ों और मांदर की थाप पर थिरकते हुए शामिल होंगे, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे. फूलचंद तिर्की ने इस महापर्व को और अधिक भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं. उन्होंने आग्रह किया कि राजधानी रांची में सरहुल शोभायात्रा मार्ग पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए, साथ ही आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी सुसज्जित किया जाए. 

इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्रद्धालुओं और शोभायात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. तिर्की ने आदिवासी समाज से भी भावुक अपील करते हुए कहा कि वे सरहुल के दिन पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी अद्वितीय परंपरा और संस्कृति को पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शित करें, जिससे यह पर्व अपनी गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जा सके.

रिपोर्ट- उज्जवल कुमार

TAGS

Sarhul festivalRanchi News

Trending news

Sarhul festival
रांची में सरहुल पर्व की तैयारियां जोरों पर, सरना समिति ने सरकार से की ये डिमांड
BJP
कौन हैं विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा, जो बिहार राज्यसभा चुनाव में 'कमल' खिलाएंगे
Dilip Kumar Jaiswal
बिहार में फिर लौटेगी चीनी मिलों की बहार, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया रोडमैप
Minister Vijay Kumar Sinha
हड़ताली CO-RO को मंत्री विजय सिन्हा की कड़ी चेतावनी, कहा- 'काम पर लौटें, नहीं तो...'
nitish kumar
नीतीश कुमार की वो सबसे बड़ी गलती और हाथ से फिसल गई मुख्यमंत्री की कुर्सी
Giridih news
गिरिडीह के नाजिया और करण ने यूपीएससी में लहराया परचम, डीसी ने किया सम्मानित
Vaishali news
भारत-न्यूजीलैंड मैच के दौरान वैशाली में विवाद, किशोर की हत्या से महनार में तनाव
Muzaffarpur News
प्यार की 'लॉन्ग ड्राइव': 1900 KM का सफर, 32 घंटे की थकान और मुजफ्फरपुर में शादी
Patna Civil Court
पटना और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर में मचा हड़कंप
Sanjay Jha
'इस महीने भर तो नीतीश जी है...', मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संजय झा ने कही ये बात