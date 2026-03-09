रांची में सरहुल पर्व की तैयारियां जोरों पर, केंद्रीय सरना समिति ने सरकार से की ये डिमांड

Ranchi News: झारखंड के राजधानी रांची में आदिवासी समाज के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्व सरहुल की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं. केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने हाल ही में केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तैयारियों और पर्व के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रकृति की आराधना का यह महापर्व इस वर्ष 20 से 22 मार्च 2026 तक तीन दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें आदिवासी समाज जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा.

फूलचंद तिर्की ने सरहुल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आदिवासी संस्कृति और जीवनशैली का अभिन्न अंग है. इसे धरती और सूर्य के विवाह के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, और इसी दिन से आदिवासी समाज के नव वर्ष का आरंभ माना जाता है. पर्व के तीन दिवसीय अनुष्ठानों का विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले दिन उपवास और पारंपरिक पूजा-अर्चना की जाएगी. दूसरे दिन, सरना स्थल पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के उपरांत एक भव्य सरहुल शोभायात्रा निकाली जाएगी.

उन्होंने बताया कि इस शोभायात्रा में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ढोल-नगाड़ों और मांदर की थाप पर थिरकते हुए शामिल होंगे, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे. फूलचंद तिर्की ने इस महापर्व को और अधिक भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं. उन्होंने आग्रह किया कि राजधानी रांची में सरहुल शोभायात्रा मार्ग पर आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए, साथ ही आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी सुसज्जित किया जाए.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्रद्धालुओं और शोभायात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. तिर्की ने आदिवासी समाज से भी भावुक अपील करते हुए कहा कि वे सरहुल के दिन पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी अद्वितीय परंपरा और संस्कृति को पूरे उत्साह के साथ प्रदर्शित करें, जिससे यह पर्व अपनी गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जा सके.

रिपोर्ट- उज्जवल कुमार