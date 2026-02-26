सासाराम NH-19 हादसा: बस-ट्रक की भीषण टक्कर में तमिलनाडु के तीर्थ यात्री की मौत, 22 घायल

Sasaram Road Accident: सासाराम से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां डेहरी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तमिलनाडु के तीर्थ यात्रियों को गया ले जा रही एक यात्री बस और एक तेज रफ्तार ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना में 9 महिलाओं और एक बच्चे सहित कुल 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी पीड़ित यात्री तमिलनाडु के आलमपुर स्थित अडंबा के रहने वाले थे और धार्मिक संगठन गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे. बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु हवाई जहाज से पहले वाराणसी पहुंचे थे और वहां से एक बस किराए पर लेकर गया की ओर जा रहे थे. रास्ते में, जमुहार के पास जैसे ही बस राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पहुंची, एक समानांतर चल रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन लगभग दो किलोमीटर तक एक-दूसरे के साथ घिसटते चले गए, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कांचीपुरम निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग रामो की दर्दनाक मौत हो गई.

दुर्घटना में घायल हुए सभी 22 लोगों को तत्काल जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, मृतक रामो के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर लंबी दूरी की यात्रा में सड़क सुरक्षा के उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव