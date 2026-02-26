Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3123200
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

सासाराम NH-19 हादसा: बस-ट्रक की भीषण टक्कर में तमिलनाडु के तीर्थ यात्री की मौत, 22 घायल

Sasaram Road Accident: सासाराम के जमुहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एक यात्री बस और तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत और 22 लोग घायल हो गए. सभी पीड़ित तमिलनाडु के तीर्थ यात्री थे जो गया जा रहे थे. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:21 PM IST

Trending Photos

सासाराम NH-19 हादसा: बस-ट्रक की भीषण टक्कर में तमिलनाडु तीर्थ यात्री की मौत, 22 घायल
सासाराम NH-19 हादसा: बस-ट्रक की भीषण टक्कर में तमिलनाडु तीर्थ यात्री की मौत, 22 घायल

Sasaram Road Accident: सासाराम से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां डेहरी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तमिलनाडु के तीर्थ यात्रियों को गया ले जा रही एक यात्री बस और एक तेज रफ्तार ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना में 9 महिलाओं और एक बच्चे सहित कुल 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी पीड़ित यात्री तमिलनाडु के आलमपुर स्थित अडंबा के रहने वाले थे और धार्मिक संगठन गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे. बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु हवाई जहाज से पहले वाराणसी पहुंचे थे और वहां से एक बस किराए पर लेकर गया की ओर जा रहे थे. रास्ते में, जमुहार के पास जैसे ही बस राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पहुंची, एक समानांतर चल रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन लगभग दो किलोमीटर तक एक-दूसरे के साथ घिसटते चले गए, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कांचीपुरम निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग रामो की दर्दनाक मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: कोहरे और रफ्तार ने ली दो जान, चनपटिया से घर लौट रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्घटना में घायल हुए सभी 22 लोगों को तत्काल जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, मृतक रामो के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर लंबी दूरी की यात्रा में सड़क सुरक्षा के उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव

TAGS

Sasaram Road Accident

Trending news

Bihar Assembly
JDU विधायक ने सरकार को घेरा, CAG रिपोर्ट में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर
Arrah news
फेसबुक कमेंट का खूनी अंजाम, बदमाशों ने युवक को ओवरटेक कर गर्दन में दागी गोली
Bihar News
विधानसभा में भारी हंगामा: गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर और 3 डिसमिल जमीन की मांग
Patna crime news
रात 10 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पटना: कारोबारी सोनू की हत्या
amit shah
अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज से अररिया जाते हुए हनुमान मंदिर में की पूजा
Araria News
Araria News: अमित शाह का सीमांचल में 'हुंकार', अब 10 KM दायरे से हटेगा अवैध कब्जा
Dr. Shakeel Ahmed Khan
कांग्रेस की कलह आई चौराहे पर: तारिक अनवर पर डॉ. शकील अहमद खान ने किया करारा वार
earthquake mock drill
Earthquake Mock Drill: भूकंप आए तो कैसे बचें? बेगूसराय, बक्सर और खगड़िया में अभियान
Bagaha News
कोहरे और रफ्तार ने ली दो जान, चनपटिया से घर लौट रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा
patna news
पटना-दानापुर रेल मंडल की नई पहल; 'पेंडुलम सेवा' ट्रेन शुरू, अब समय पर पहुंचेंगे ऑफिस