कागजों में 104 साल की ‘बुजुर्ग’ बनी शारदा देवी, सरकारी लापरवाही से पेंशन से वंचित

Chhapra Latest News: बनियापुर में शारदा देवी नामक महिला सरकारी दस्तावेजों में गलत जन्मतिथि (104 वर्ष) दर्ज होने के कारण वृद्धजन और विधवा पेंशन से वंचित हैं, जबकि उनकी वास्तविक उम्र 60-65 वर्ष है. इस त्रुटि ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है और सरकारी सहायता प्राप्त करने में बाधा बन रही है.
Chhapra News: सारण जिले के बनियापुर प्रखंड अंतर्गत हरपुर कराह पंचायत, वार्ड संख्या चार की निवासी शारदा देवी सरकारी तंत्र की एक बड़ी चूक का खामियाजा भुगत रही हैं. कागजों में उनकी उम्र 104 वर्ष दर्ज होने के कारण उन्हें वृद्धजन और विधवा पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जबकि हकीकत में उनकी उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है.
यह विडंबना आधार कार्ड और वोटर आईडी में दर्ज एक गलत जन्मतिथि के कारण उपजी है, जहां उनकी जन्मतिथि 01-01-1922 अंकित कर दी गई है. इस त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड के चलते 'कागजी 104 वर्षीया' शारदा देवी पेंशन के लिए पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय तक कई बार चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन हर जगह कागजों में दर्ज यही 'बढ़ी हुई उम्र' उनकी राह का रोड़ा बन जाती है.
इतना ही नहीं, उम्र सुधार के नाम पर कुछ लोगों ने उनसे पैसों की मांग भी की, जबकि दो वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है. आठ साल पहले पति के देहांत के बाद से वह आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं. उनका एक बेटा दिव्यांग है और चार बेटियों में से एक की शादी अभी बाकी है. जीविका से जुड़ने के बावजूद उन्हें 10 हजार रुपये की सहायता भी नहीं मिल पाई, जिसका मुख्य कारण भी यही कागजी उम्र बनी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए, बनियापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रमेंद्र कुमार ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की. उन्होंने आश्वासन दिया कि महिला से संपर्क कर मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी और पात्रता के अनुसार उन्हें सभी सरकारी लाभ दिलाए जाएंगे.
हालांकि, यह सवाल अब भी बरकरार है कि एक छोटी सी कागजी गलती की इतनी बड़ी सजा शारदा देवी जैसी आम नागरिक कब तक भुगतती रहेंगी और सरकारी तंत्र की यह लापरवाही कब तक ऐसे ही लोगों के जीवन को प्रभावित करती रहेगी.
रिपोर्ट: राकेश सिंह
