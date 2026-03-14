Crime News: सिमडेगा पुलिस ने शातिर ठग को धरा, आर्मी जवानों की पत्नियों को लगाता था चूना

Simdega Crime News: सिमडेगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी जिले में बढ़ते आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है. सिमडेगा के एसडीपीओ बैजू उरांव ने एक प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करते हुए बताया कि कैसे आरोपी ने सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, ताकि आम जनता को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके.

एसडीपीओ उरांव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुमला जिले के निवासी अर्जुन गोप के रूप में हुई है. अर्जुन गोप का निशाना विशेष रूप से आर्मी जवानों की पत्नियां होती थीं, जिनकी ईमानदारी और भरोसे का वह फायदा उठाता था. वह खुद को 'मलिकार्जुन ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी' का मालिक बताता था और उन्हें महज 11 लाख रुपये में चार कमरों का एक आकर्षक मकान बनवा देने का झूठा झांसा देता था. इस लुभावने प्रस्ताव के जरिए उसने तीन महिला पीड़ितों से कुल 26 लाख रुपये की बड़ी रकम ठगी और फिर फरार हो गया था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सिर्फ सिमडेगा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बलरामपुर जैसे अन्य शहरों में भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था.

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सदर थाना में जब ठगी की शिकायत दर्ज की गई, तो सिमडेगा पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस ने इस शातिर ठग को पकड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी सहयोग और गहन खुफिया जानकारी का सहारा लिया. विभिन्न डिजिटल फुटप्रिंट्स और सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने अर्जुन गोप का पता लगाया और उसे धर दबोचा. एसडीपीओ बैजू उरांव ने बताया कि हमने तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर आरोपी अर्जुन गोप को गिरफ्तार किया है. उसने कई लोगों को मकान बनाने का झांसा देकर लाखों रुपये लूटे हैं. आज उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

सिमडेगा पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से जहां एक ओर ठगी के शिकार हुए लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर ऐसे आर्थिक अपराधियों को भी कड़ा संदेश गया है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के ऐसे लुभावने प्रस्तावों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ठगी के प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

रिपोर्ट- रविकांत साहू