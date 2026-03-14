Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3140668
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Crime News: सिमडेगा पुलिस ने शातिर ठग को धरा, आर्मी जवानों की पत्नियों को लगाता था चूना

Simdega News: सिमडेगा पुलिस ने एक बड़े ठगी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गुमला निवासी शातिर ठग अर्जुन गोप को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को 'मलिकार्जुन ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी' का मालिक बताकर आर्मी जवानों की पत्नियों को ठगता था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:23 PM IST

Trending Photos

सिमडेगा पुलिस
सिमडेगा पुलिस

Simdega Crime News: सिमडेगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी जिले में बढ़ते आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है. सिमडेगा के एसडीपीओ बैजू उरांव ने एक प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करते हुए बताया कि कैसे आरोपी ने सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, ताकि आम जनता को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके.

एसडीपीओ उरांव के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुमला जिले के निवासी अर्जुन गोप के रूप में हुई है. अर्जुन गोप का निशाना विशेष रूप से आर्मी जवानों की पत्नियां होती थीं, जिनकी ईमानदारी और भरोसे का वह फायदा उठाता था. वह खुद को 'मलिकार्जुन ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी' का मालिक बताता था और उन्हें महज 11 लाख रुपये में चार कमरों का एक आकर्षक मकान बनवा देने का झूठा झांसा देता था. इस लुभावने प्रस्ताव के जरिए उसने तीन महिला पीड़ितों से कुल 26 लाख रुपये की बड़ी रकम ठगी और फिर फरार हो गया था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सिर्फ सिमडेगा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बलरामपुर जैसे अन्य शहरों में भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था.

ये भी पढ़ें- लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी: 10 लाख का इनामी नक्सली मृत्युंजय उर्फ फ्रेश गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

सदर थाना में जब ठगी की शिकायत दर्ज की गई, तो सिमडेगा पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस ने इस शातिर ठग को पकड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी सहयोग और गहन खुफिया जानकारी का सहारा लिया. विभिन्न डिजिटल फुटप्रिंट्स और सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने अर्जुन गोप का पता लगाया और उसे धर दबोचा. एसडीपीओ बैजू उरांव ने बताया कि हमने तकनीकी साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर आरोपी अर्जुन गोप को गिरफ्तार किया है. उसने कई लोगों को मकान बनाने का झांसा देकर लाखों रुपये लूटे हैं. आज उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

सिमडेगा पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से जहां एक ओर ठगी के शिकार हुए लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर ऐसे आर्थिक अपराधियों को भी कड़ा संदेश गया है कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के ऐसे लुभावने प्रस्तावों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ठगी के प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

रिपोर्ट- रविकांत साहू

TAGS

simdega police

Trending news

Motihari Police
80 किलो चरस-गांजा बरामद, फिर भी छूट गए तस्कर, मोतिहारी पुलिस अब जाएगी हाईकोर्ट
simdega police
सिमडेगा पुलिस ने शातिर ठग को धरा, आर्मी जवानों की पत्नियों को लगाता था चूना
Chatra News
'बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, मरने नहीं', मिड-डे मील में परोसा जा रहा बासी खाना
Latehar News
लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी: 10 लाख का इनामी नक्सली मृत्युंजय उर्फ फ्रेश गिरफ्तार
Rajya Sabha Chunav 2026
विधायक तय करते हैं प्रथम और दूसरी वरीयता का वोट, जानें क्या होता है इसका मतलब?
Jamtara News
5 साल की बच्ची का 55 साल के बुजुर्ग ने किया रेप, जामताड़ा में हैवानियत की हद पार
Vijay Kumar Sinha
बिहार में भूमि सर्वेक्षण का अभियान: उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों दिए कड़े निर्देश
Motihari News
शिलान्यास के 6 महीने बाद भी पुल निर्माण नहीं हुआ शुरू, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Muzaffarpur News
शराब कारोबार और पैसे की लेनदेन..., मुजफ्फरपुर में युवक की निर्मम हत्या, जांच जारी
Bihar Highway Projects
बिहार सड़क परियोजनाओं को रफ्तार: मुजफ्फरपुर बाईपास और पटना रिंग रोड पर बड़ा फैसला