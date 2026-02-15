Advertisement
अद्भुत है सीवान का यह पंचमुखी शिव मंदिर, जहां भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता कुएं का जल; दर्शन को उमड़े हजारों भक्त

Siwan News: सीवान के महादेवा स्थित प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजता मंदिर परिसर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तिमय माहौल बना हुआ है. चमत्कारी कुएं के जल से हो रहा अभिषेक श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:06 PM IST

Siwan News: सीवान जिले में महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा, आस्था और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है. इसी क्रम में महादेवा स्थित प्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर में तड़के सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. जलाभिषेक करने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं और भक्तगण ‘हर-हर महादेव’ तथा ‘बम-बम भोले’ के जयघोष के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. मंदिर प्रांगण में गूंज रहे शिव भक्ति गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है, जिससे श्रद्धालुओं के बीच उत्साह, उमंग और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है.

महादेवा का यह पंचमुखी शिव मंदिर उत्तर बिहार में अपनी अनूठी पंचमुखी शिवलिंग के कारण विशेष पहचान रखता है और इसे कई सौ वर्ष प्राचीन बताया जाता है. जिले का यह इकलौता पंचमुखी शिव मंदिर है, जिसकी अपनी एक अद्भुत और लोकमान्यताओं से जुड़ी कहानी है. मंदिर परिसर में स्थित वर्षों पुराना कुआं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है, जिसके जल से ही सभी भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं. इस कुएं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जल कभी समाप्त नहीं होता और भीषण गर्मी के दिनों में भी इसमें पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है.

ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना और मांगी गई हर मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं. यही कारण है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेला जैसा दृश्य बना हुआ है और हर ओर शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु नजर आ रहे हैं.

महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में पूजा-अर्चना कर सकें. कुल मिलाकर, सीवान का महादेवा पंचमुखी शिव मंदिर महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का भव्य केंद्र बन गया है.

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

siwan news

