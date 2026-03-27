गढ़वा के रमकंडा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी समेत कई घायल; इलाका पुलिस छावनी में तब्दील

झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र में रामनवमी की महाअष्टमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान देर रात तक भारी बवाल देखने को मिला. हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े. इस हिंसक झड़प में आधा दर्जन से अधिक पुलिस पदाधिकारी और जवान चोटिल हुए हैं, वहीं दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी कौशल किशोर और एसपी अमन कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है. पुलिस ने अब तक एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त की हैं.

दोनों पक्षों में तीखी बहस और फिर पत्थरबाजी

जानकारी के अनुसार, यह विवाद रामनवमी जुलूस को लेकर पिछले 24 घंटे से चल रहा था, जो गुरुवार (26 मार्च) देर शाम महाअष्टमी पर निकाली गई झांकी के दौरान और गहरा गया. स्थानीय लोगों द्वारा निकाली गई इस झांकी को समुदाय विशेष के लोगों ने कौआखोह शिव चबूतरा के पास आगे बढ़ने से रोक दिया. इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही पत्थरबाजी में बदल गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने पहले स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के अनियंत्रित होते देख उन्हें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. बुधवार रात से ही जुलूस को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद गुरुवार दिन भर विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ था. इस मामले में तत्कालीन रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया को हटाकर आरके पटेल को प्रभार दिया गया था. पुलिस सुरक्षा के साथ जुलूस निकाले जाने के बावजूद यह घटना हुई.

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इस पथराव और झड़प में मिथिलेश कुमार, अनिल कुमार महतो, सचिन कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी कौशल किशोर ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि रामनवमी से पूर्व पुलिस सुरक्षा में झांकी निकाली गई थी, फिर भी उस पर पथराव किया गया. डीआईजी ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. उन्होंने यह भी दोहराया कि पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और आगे की जांच जारी है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा