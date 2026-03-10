Advertisement
शिक्षक बहाली TRE 4.0: पटना की सड़कों पर फिर उतरेगा छात्रों का सैलाब, 18 मार्च को महाआंदोलन का ऐलान

Patna News: पटना में शिक्षक बहाली के चौथे चरण (TRE 4.0) में लगातार हो रही देरी और अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका न दिए जाने के विरोध में छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. बीते डेढ़ साल से आंदोलनरत छात्र दो अलग-अलग मांगों को लेकर 12 मार्च और 18 मार्च, 2026 को प्रदर्शन करने वाले हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:36 PM IST

Teacher Recruitment TRE 4.0: पटना में शिक्षक बहाली के चौथे चरण (TRE 4.0) में हो रही देरी और विभिन्न मांगों को लेकर छात्र एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं. विगत डेढ़ सालों से इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे छात्र आगामी 12 मार्च और 18 मार्च, 2026 को राजधानी की सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य TRE 4.0 का विज्ञापन जल्द जारी करवाना और बीएड और डीएलएड (सत्र 2024-26) के अपीयरिंग छात्रों को इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिलाना है.

छात्रों की पहली मांग बीएड और डीएलएड सत्र 2024-26 के छात्रों को TRE-4.0 में अपीयरिंग के तौर पर मौका दिए जाने से संबंधित है, जिसके लिए 12 मार्च को एक बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है. छात्र नेता सौरभ कुमार ने इस संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि, "बीते डेढ़ साल से आंदोलन चल रहे हैं, परंतु शिक्षा विभाग के स्तर पर सिर्फ रोस्टर का काम चल रहा था और रोस्टर के नाम पर बहाली में देरी की जा रही थी." उन्होंने यह भी बताया कि रोस्टर का काम पूरा होने के बावजूद बहाली के विज्ञापन में देरी हो रही है, जिससे छात्रों में भारी रोष है.

सौरभ कुमार ने आगे बताया कि बीपीएससी ने 11 फरवरी को एक प्रेस रिलीज जारी कर TRE-4 की बहाली जल्द निकालने की बात कही थी, परंतु एक महीना बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है. अब जानकारी मिल रही है कि बीपीएससी ने 28 फरवरी को शिक्षा विभाग को फाइल वापस लौटा दी है, जिससे विज्ञापन जारी होने में और विलंब की आशंका है. इसी विलंब और विज्ञापन जारी न होने के विरोध में TRE-4 का विज्ञापन जारी करने के लिए 18 मार्च, 2026 को एक और आंदोलन पहले से ही प्रस्तावित है. छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो उनका आंदोलन और तेज होगा.

छात्रों का यह प्रदर्शन बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया की सुस्ती और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है. सरकार और संबंधित विभागों से उम्मीद है कि वे छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे ताकि योग्य उम्मीदवारों को नौकरी का अवसर मिल सके और शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

patna newsBihar News

