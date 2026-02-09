Supaul News: सुपौल DM ने राघोपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, नौ कर्मचारियों का रोका एक दिन का वेतन

Supaul News: सुपौल के डीएम सावन कुमार ने आज (9 फरवरी) राघोपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया. जिलाधिकारी को यह शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं आते हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

सभी विभागों का बारीकी से मुआयना

निरीक्षण के दौरान डीएम सावन कुमार ने प्रखंड और अंचल कार्यालय के महत्वपूर्ण अनुभागों जैसे आरटीपीएस काउंटर, सीएससी काउंटर और अन्य सभी विभागों का बारीकी से मुआयना किया. उन्होंने कार्यालय में मौजूद कुछ फरियादियों से भी सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और कार्यालय से जुड़ी अपेक्षाओं को सुना. मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए डीएम ने बताया कि उनके निरीक्षण के समय मात्र दो कर्मचारी ही अपनी सीट पर उपस्थित पाए गए, जबकि कुल नौ कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे. इस गंभीर अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी नौ कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने और उनके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.

निर्माणाधीन नए भवन का भी लिया जायजा

इस व्यापक निरीक्षण के क्रम में, जिलाधिकारी ने प्रखंड परिसर में निर्माणाधीन नए भवन का भी जायजा लिया. उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति को लेकर संबंधित कार्यकारी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) को निर्देश दिया कि वे तत्काल स्थल का निरीक्षण करें और आवश्यक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इस औचक निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सतेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी रश्मि प्रिया और राजस्व अधिकारी (RO) आकांशा कुमारी सहित कई अन्य स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित रहे. डीएम के इस कड़े रुख और त्वरित कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यशैली में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है.

