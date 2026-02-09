Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3103478
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Supaul News: सुपौल DM ने राघोपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, नौ कर्मचारियों का रोका एक दिन का वेतन

Supaul News: सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने राघोपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. शिकायतों के बाद किए गए इस निरीक्षण में नौ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके एक दिन का वेतन रोकने और प्रशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश डीएम ने दिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:29 PM IST

Trending Photos

Supaul News: सुपौल DM ने राघोपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, नौ कर्मचारियों का रोका एक दिन का वेतन
Supaul News: सुपौल DM ने राघोपुर प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, नौ कर्मचारियों का रोका एक दिन का वेतन

Supaul News: सुपौल के डीएम सावन कुमार ने आज (9 फरवरी) राघोपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया. जिलाधिकारी को यह शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं आते हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. 

सभी विभागों का बारीकी से मुआयना
निरीक्षण के दौरान डीएम सावन कुमार ने प्रखंड और अंचल कार्यालय के महत्वपूर्ण अनुभागों जैसे आरटीपीएस काउंटर, सीएससी काउंटर और अन्य सभी विभागों का बारीकी से मुआयना किया. उन्होंने कार्यालय में मौजूद कुछ फरियादियों से भी सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और कार्यालय से जुड़ी अपेक्षाओं को सुना. मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए डीएम ने बताया कि उनके निरीक्षण के समय मात्र दो कर्मचारी ही अपनी सीट पर उपस्थित पाए गए, जबकि कुल नौ कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे. इस गंभीर अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी नौ कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने और उनके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.

यह भी पढ़ें: Bettiah News: यात्रियों से वसूली वीडियो मामले में घूसखोर TTE और इंचार्ज सस्पेंड

Add Zee News as a Preferred Source

निर्माणाधीन नए भवन का भी लिया जायजा
इस व्यापक निरीक्षण के क्रम में, जिलाधिकारी ने प्रखंड परिसर में निर्माणाधीन नए भवन का भी जायजा लिया. उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति को लेकर संबंधित कार्यकारी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) को निर्देश दिया कि वे तत्काल स्थल का निरीक्षण करें और आवश्यक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इस औचक निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सतेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी रश्मि प्रिया और राजस्व अधिकारी (RO) आकांशा कुमारी सहित कई अन्य स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित रहे. डीएम के इस कड़े रुख और त्वरित कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यशैली में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है.

रिपोर्ट- सुभाष चंद्रा, सुपौल

TAGS

Supaul DMSupaul News

Trending news

Bettiah news
बेतिया: नहर के गड्ढे में मिला युवक का पैर बंधा शव; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Jehanabad news
Jehanabad News: घर से खाना खाकर निकला था अंकित, बेर के पेड़ से लटका मिला शव
patna news
शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्लाबोल': TRE-4 में उम्र सीमा में छूट की मांग, निकाला मार्च
patna news
पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत में खड़े थे BJP कार्यकर्ता, बीच में घुसा चोर!
Vishwanath Aghori Baba
Katihar News: वर्षों से मनिहारी गंगा घाट पर रहे विश्वनाथ अघोरी बाबा की पिटाई से मौत
Nawada News
खनन माफिया पर सर्जिकल स्ट्राइक! बिहार-झारखंड बॉर्डर से पकड़े गए 18 ट्रक, मचा हड़कंप
Rabri Devi
राबड़ी देवी ने CM नीतीश का मांगा इस्तीफा, कानून-व्यवस्था पर हुआ जोरदार हंगामा
Pappu Yadav
पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब कल होगी सुनवाई
Patna Civil Court
पप्पू यादव की पेशी से पहले पटना सिविल कोर्ट और भागलपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी
Godda news
गोड्डा: CTET परीक्षा दिलाने गया पिता, इधर सौतेली मां ने अमन को उतारा दिया मौत के घाट