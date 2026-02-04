Advertisement
Supaul News: पिपरा के निजी स्कूल हॉस्टल से 2 छात्र रहस्यमय ढंग से गायब, घटना से पहले CCTV बंद होने पर उठे सवाल

Supaul News: सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय से दो छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए. अभिभावकों ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी बंद होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है और लापता छात्रों को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:47 PM IST

Supaul News: बिहार के सुपौल जिले से एक मामला सामने आया है, जहां पिपरा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय के छात्रावास से दो छात्रों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मच गया है. इस घटना ने न केवल अभिभावकों में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि निजी विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना के 24 घंटे से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता छात्रों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और उन्हें अनहोनी की आशंकाएं सताने लगी हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है.

यह पूरा मामला सुपौल जिले के पिपरा डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल का है, जहां से मंगलवार की सुबह पांचवीं कक्षा के छात्र अभिषेक कुमार और दूसरी कक्षा के छात्र आलोक कुमार रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए. परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे घटना से ठीक 24 घंटे पहले ही बंद पाए गए, जो स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है. लापता छात्र अभिषेक कुमार के परिजनों ने पिपरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए स्कूल प्रबंधन पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाया है. अभिभावक इस बात को लेकर गहरी चिंता में हैं कि सीसीटीवी बंद होने के ठीक बाद छात्रों का गायब होना कई गंभीर संदेहों को जन्म देता है.

लापता छात्रों की खोजबीन में स्कूल प्रबंधन और अभिभावक अपने स्तर पर लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे अभिभावकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. स्कूल संचालक ने भी इस पूरी घटना की लिखित सूचना थाने को दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम हर संभावित पहलू से पड़ताल कर रही है, जिसमें स्कूल के कर्मचारियों से पूछताछ, आसपास के क्षेत्रों की छानबीन और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण शामिल है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द से जल्द छात्रों का पता लगाने और इस रहस्यमय घटना के पीछे की सच्चाई उजागर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

रिपोर्ट - सुभाष झा

