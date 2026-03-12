Patna News: BMSICL के प्रोजेक्ट डीजीएम के आवास पर SVU का छापा, करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा

Patna News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों के चलते, SVU की टीम ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के प्रोजेक्ट डीजीएम के पटना स्थित कदमकुआं आवास पर सघन छापेमारी की. यह कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल थे. डीजीएम पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से अकूत संपत्ति जमा की है.

छापेमारी के दौरान, SVU के अधिकारियों को डीजीएम के आवास से चौंकाने वाले सबूत मिले हैं. टीम ने भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत का आकलन अभी जारी है. इसके साथ ही, जमीन और अन्य अचल संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जो करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं. प्रारंभिक जांच में निगरानी विभाग ने पाया है कि संबंधित अधिकारी ने अपनी वैध आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 90 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की है. यह आंकड़ा केवल शुरुआती आकलन है और दस्तावेजों की गहन पड़ताल के बाद इसमें और बढ़ोतरी होने की आशंका है.

SVU की टीम बरामद किए गए सभी दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है. अधिकारियों का मानना है कि जब्त किए गए कागजात और डिजिटल साक्ष्यों की गहन पड़ताल से भ्रष्टाचार के इस बड़े रैकेट के कई और परतें खुल सकती हैं. विजिलेंस विभाग के उच्चाधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच का दायरा बढ़ने पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसमें अन्य अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है. फिलहाल, टीम दस्तावेजों के मूल्यांकन और संपत्तियों के विस्तृत आकलन की प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि आय से अधिक संपत्ति के इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा