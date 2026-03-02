Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

झारखंड में निवेश करेगा टाटा समूह, सीएम हेमंत सोरेन और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच हुई अहम बैठक

Jharkhand Hindi News: झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों देश-दुनिया के उद्योगपतियों से मुलाकात करने में जुटे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज (सोमवार, 02 मार्च) टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के सीईओ टी.वी. नरेंद्रन से मुलाकात की.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:48 PM IST

हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास पर टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने टाटा समूह के साथ झारखंड के गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि टाटा समूह न केवल झारखंड में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान रखता है. मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टाटा समूह ने अपनी यात्रा की शुरुआत झारखंड की धरती से की थी, और यह सफर निरंतर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टाटा का यह सफर और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.

बैठक के बाद टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री के साथ हुई चर्चा को अत्यंत सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ राज्य से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. चंद्रशेखरन ने भी इस बात को दोहराया कि टाटा समूह की शुरुआत झारखंड से हुई थी और आज यह पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है. उन्होंने राज्य में टाटा की महत्वपूर्ण उपस्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि झारखंड में उनका एक बड़ा स्टील प्लांट है और टाटा मोटर्स भी यहां सक्रिय रूप से कार्यरत है.

चेयरमैन ने टाटा समूह की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) गतिविधियों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि टाटा समूह राज्य में नए निवेश के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने विशेष रूप से टाटा मोटर्स में हाइड्रोजन वर्क में हो रहे नए निवेश का भी उल्लेख किया.

भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए, एन चंद्रशेखरन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ज्ञान-आधारित उद्योगों में भी टाटा समूह से कुछ योगदान करने की इच्छा व्यक्त की है, जिस पर समूह गंभीरता से विचार करेगा. राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, टाटा समूह ने झारखंड सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है. यह समिति राज्य के अन्य विकास क्षेत्रों का पता लगाएगी और उनमें निवेश व सहयोग की संभावनाओं को तलाशेगी, जिससे झारखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिल सके.

यह बैठक राज्य सरकार और एक प्रमुख औद्योगिक घराने के बीच सकारात्मक तालमेल का संकेत देती है, जिससे आने वाले समय में झारखंड में निवेश, रोजगार सृजन और समग्र विकास के नए द्वार खुलने की उम्मीद है.

Jharkhand newsTata GroupHemant Soren

