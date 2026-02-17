जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर तेजस्वी का NDA पर हमला, बोले - 'संविधान खतरे में, चाचा ने पलटी मारी'

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने संविधान पर खतरे, लोकतंत्र को समाप्त करने और तानाशाही बढ़ने का आरोप लगाया.
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पटना के बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया. इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित पार्टी के कई सांसद और विधायक मौजूद रहे. कार्यक्रम में राजद कार्यकर्ताओं का भारी जुटान देखने को मिला. तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए कहा कि आज हमें उनके विचारों और आदर्शों को दिल्ली तक पहुंचाने का संकल्प लेना है. उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चरम पर है, और ऐसे दौर में रास्ता काफी कठिन रहेगा.
राजनीतिक भूमिका पर प्रकाश
तेजस्वी ने इस दौरान अपनी राजनीतिक भूमिका पर भी प्रकाश डाला और खुलासा किया कि लालू यादव ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर तीखा हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजद की दो बार सरकार बनी, लेकिन हर बार उन्हें धोखा मिला, क्योंकि 'चाचा' (मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) ने पलटी मार दी. उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 'अचेत' बताते हुए कहा कि उनके 100 दिन के वादे में अभी चार दिन बाकी हैं और वे देखेंगे कि सरकार अपने वादों को कितना पूरा करती है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए ने चुनाव के समय राजद द्वारा की गई घोषणाओं की नकल की है. उन्होंने दृढ़ता से कहा, 'हम कमजोर नहीं हैं, हमारा समय अभी कमजोर है, उनका समय है लेकिन हमारा दौर आएगा और जब हमारा दौर आएगा तो सबको अच्छे से जवाब मिलेगा.'
'बिहार में हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही'
कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधियों को बचाया जा रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और थाना-ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पर है. उन्होंने भाजपा और जदयू को चुनौती देते हुए कहा कि राजद का खौफ उनमें है और यदि वे अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें मैदान में आना चाहिए. तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार राजद का वोट बैंक बढ़ा है और उन्होंने एनडीए पर हजारों करोड़ रुपये चुनाव में बांटने और मशीन तंत्र व धन तंत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया.
'लालू यादव न कभी डरे और न झुके और न ही तेजस्वी झुकेगा'
उन्होंने 'वन नेशन वन इलेक्शन' के विचार पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी जी पुतिन की कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन यहां उनकी कोई चाल नहीं चलेगी. तेजस्वी ने घोषणा की कि होली के बाद वे जिलों का दौरा करेंगे और आने वाले समय में राजद को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे. उन्होंने अंत में कहा कि लालू यादव न कभी डरे और न झुके, और न ही तेजस्वी झुकेगा. तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि का अवसर सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा हमला बोलने, राजद की लचीलता का दावा करने और अपनी पार्टी के भविष्य के राजनीतिक प्रभुत्व के लिए एक मार्गरेखा प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया, साथ ही कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प भी दोहराया.
