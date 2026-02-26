तेजस्वी यादव का बड़ा बयान: राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा, कैग रिपोर्ट पर सरकार को घेरा, अमित शाह पर पलटवार

Tejashwi Yadav: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में राज्यसभा चुनाव में अपनी गठबंधन की जीत का दावा किया. उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर करोड़ों के महाघोटाले और ढाई सौ करोड़ के इनपुट जीएसटी में बंदरबांट का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का भी आरोप लगाया.
Tejashwi Yadav on Rajya Sabha Polls: बिहार विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से विस्तृत बातचीत की. उन्होंने आगामी राज्यसभा चुनावों में अपनी पार्टी की रणनीति और आत्मविश्वास को उजागर करते हुए स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करेगा. यादव ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हमारा गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा और हम यह चुनाव हर हाल में जीतेंगे. उम्मीदवार जो भी तय होगा, हम मजबूती से चुनाव में उतरने जा रहे हैं और हमें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है." उनके इस बयान ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है, जहां राज्यसभा की सीटों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं.
तेजस्वी यादव ने इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में भारी घोटाला सामने आया है, जो बंदरबांट और पैसों की डकैती का स्पष्ट संकेत है.
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि करोड़ों-करोड़ों रुपये लूट लिए गए हैं. यह सरकार में हुआ एक महाघोटाला है. उन्होंने विशेष रूप से ढाई सौ करोड़ का इनपुट जीएसटी का मुद्दा उठाया और जोर देकर कहा कि जनता सरकार से इन घोटालों का एक-एक पाई का हिसाब मांगेगी. उनके ये आरोप राज्य की वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और विपक्ष ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार से घुसपैठियों को निकालने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की हालिया टिप्पणी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि चुनाव आयोग का हालिया बयान गलत है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई घुसपैठ नहीं है. अब बताइए, अमित शाह के अनुसार ये घुसपैठिए कहां से आ गए?
तेजस्वी यादव ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने और समाज में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां-जहां चुनाव होता है, भाजपा का यही तरीका है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग लड़ाने का काम करते हैं, जिससे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है और विपक्ष ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है.
रिपोर्ट: रजनीश
