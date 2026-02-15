निकाय चुनाव के बीच झारखंड में कांग्रेस-झामुमो गठबंधन में बढ़ी तल्खी, भाजपा ने साधा निशाना

Jharkhand Nagar Nikay Chunav 2026: झारखंड में आगामी निकाय चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बीच एक बार फिर तल्खी सामने आई है. कांग्रेस के एक नेता द्वारा दिए गए बयान ने दोनों दलों के बीच राजनीतिक घमासान तेज कर दिया है, जिससे न केवल झामुमो की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, बल्कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी गठबंधन पर हमलावर होने का मौका मिल गया है. हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़े जा रहे हैं, फिर भी इन्होंने सहयोगी दलों के बीच खटास पैदा कर दी है, जिससे राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.

नेताओं को चिह्नित कर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी के बयान के बाद, झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस से ऐसे नेताओं को चिह्नित कर कार्रवाई करने की मांग की है. भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए और वैसे लोगों को चिह्नित कर निकाल देना चाहिए, यदि अपने संगठन का सेहत कांग्रेस पार्टी अच्छा रखना चाहती है तो. झामुमो एक स्वतंत्र पार्टी है, झामुमो की अपनी पहचान है, जनता के साथ जो कमिटमेंट है और आशीर्वाद जनता का प्राप्त है, उससे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे. कांग्रेस पार्टी वैसे लोगों पर तत्काल रोक लगाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि झामुमो अपने सिद्धांतों और जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कोई समझौता नहीं करेगा.

गठबंधन के नेताओं को नसीहत

इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने गठबंधन के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद का गठबंधन चुनाव पूर्व का है और तीनों दल गांधीवादी विचारधारा का पालन करते हैं. सिन्हा ने जोर दिया कि इस गठबंधन को राज्य की जनता का दोबारा स्नेह मिला है. हम दोबारा सत्ता में पूर्ण बहुमत से अधिक सीट के साथ सत्ता तक पहुंचे हैं. कांग्रेस के नेताओं को भी समझना होगा, झामुमो और राजद के नेताओं को भी समझना होगा कि हमारा गठबंधन मजबूत है. उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व और प्रभारी इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: झारखंड विधानसभा में डिजिटल युग का आगाज, अब एक क्लिक पर होगी सदन की कार्यवाही

बीजेपी ने भी किया पलटवार

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस पूरे प्रकरण को स्वार्थ का गठबंधन करार देते हुए पलटवार किया. साहू ने कहा कि झारखंड में स्वार्थ का गठबंधन चल रहा है और एक ही स्वार्थ है राज्य में सरकार में बैठकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना. जेएमएम राज्य के आंदोलन को कांग्रेस के हाथों बेचने का काम करता था और कांग्रेस खरीदने का काम करता था. इनका राज्य के लिए कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ लूट कर अपनी तिजोरी में भरना है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर